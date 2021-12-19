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Коронавирус. В Украине выявили более 3500 заболевших за сутки: данные по Киеву и областям

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19.12.2021, 08:21
Коронавирус. В Украине выявили более 3500 заболевших за сутки: данные по Киеву и областям - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За прошедшие сутки, 18 декабря, в Украине выявили 3602 заболевших COVID-19 (днем ранее – 7503). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Киеве (374), Киевской (274) и Днепропетровской (236) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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Вчера по всей стране умерли 176 больных COVID-19 (днем ранее – 288), выздоровели – 6866 (18 534), были госпитализированы – 2129 (2018).

Было сделано 44 590 тестов на коронавирус (78 666). Методом ПЦР – 18 299 (35 092), ИФА – 4184 (7853), экспресс-тестов – 22 107 (35 721).

На утро 19 декабря в Украине выявили 3 608 151 заболевшего за все время эпидемии COVID-19: умерли 93 105 человек, выздоровели – 3 331 865.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 374 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 1395);
Винницкая область – 145 (226);
Волынская – 142 (327);
Днепропетровская – 236 (319);
Донецкая – 124 (325);
Житомирская – 191 (186);
Закарпатская – 115 (260);
Запорожская – 165 (375);
Ивано-Франковская – 134 (222);
Киевская – 274 (390);
Кировоградская – 99 (109);
Луганская – 9 (72);
Львовская – 221 (370);
Николаевская – 105 (223);
Одесская – 163 (389);
Полтавская – 139 (443);
Ровенская – 119 (197);
Сумская – 114 (143);
Тернопольская – 160 (175);
Харьковская – 92 (278);
Херсонская – 26 (95);
Хмельницкая – 183 (293);
Черкасская – 93 (316);
Черновицкая – 91 (178);
Черниговская – 88 (197).

Нет данных из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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