Коронавирус. В Украине выявили более 3500 заболевших за сутки: данные по Киеву и областям

За прошедшие сутки, 18 декабря, в Украине выявили 3602 заболевших COVID-19 (днем ранее – 7503). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Киеве (374), Киевской (274) и Днепропетровской (236) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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Вчера по всей стране умерли 176 больных COVID-19 (днем ранее – 288), выздоровели – 6866 (18 534), были госпитализированы – 2129 (2018).

Было сделано 44 590 тестов на коронавирус (78 666). Методом ПЦР – 18 299 (35 092), ИФА – 4184 (7853), экспресс-тестов – 22 107 (35 721).

На утро 19 декабря в Украине выявили 3 608 151 заболевшего за все время эпидемии COVID-19: умерли 93 105 человек, выздоровели – 3 331 865.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 374 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 1395);

Винницкая область – 145 (226);

Волынская – 142 (327);

Днепропетровская – 236 (319);

Донецкая – 124 (325);

Житомирская – 191 (186);

Закарпатская – 115 (260);

Запорожская – 165 (375);

Ивано-Франковская – 134 (222);

Киевская – 274 (390);

Кировоградская – 99 (109);

Луганская – 9 (72);

Львовская – 221 (370);

Николаевская – 105 (223);

Одесская – 163 (389);

Полтавская – 139 (443);

Ровенская – 119 (197);

Сумская – 114 (143);

Тернопольская – 160 (175);

Харьковская – 92 (278);

Херсонская – 26 (95);

Хмельницкая – 183 (293);

Черкасская – 93 (316);

Черновицкая – 91 (178);

Черниговская – 88 (197).

Нет данных из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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