Коронавирус. В Украине выявили менее 1500 новых случаев, лидер – Днепропетровская область

Вчера, 23 мая, в Украине выявили 1334 заболевших коронавирусом (днем ранее – 2533), больше всего – в Днепропетровской области (190). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

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Лидерами по заболеваемости коронавирусом также стали Николаевская (151) область, Киев (125) и Харьковская (101) область.

Во всей Украине за сутки умерли 68 больных коронавирусом (днем ранее – 89), выздоровели – 6999 (8937), были госпитализированы – 1019 (1701).

За 23 мая было сделано 16 097 тестов на COVID-19, из которых методом ПЦР – 8684, ИФА – 1462, экспресс-тестов на антиген – 5951.

На утро 24 мая в Украине зафиксировали 2 183 855 заболевших коронавирусом, 49 436 умерших и 1 957 561 выздоровевшего.

Динамика эпидемии в Киеве и областях:

Киев – 125 выявленных заболевших за стуки (днем ранее – 73);

Винницкая область – 39 (68);

Волынская – 67 (74);

Днепропетровская – 190 (453);

Донецкая – 42 (182);

Житомирская – 48 (75);

Закарпатская – 7 (21);

Запорожская – 54 (73);

Ивано-Франковская – 35 (67);

Киевская – 75 (178);

Кировоградская – 4 (26);

Луганская – 13 (43);

Львовская – 41 (67);

Николаевская – 151 (160);

Одесская – 29 (143);

Полтавская – 7 (35);

Ровенская – 46 (101);

Сумская – 33 (92);

Тернопольская – 55 (63);

Харьковская – 101 (188);

Херсонская – 26 (148);

Хмельницкая – 16 (46);

Черкасская – 69 (47);

Черновицкая – 35 (39);

Черниговская – 26 (71).

Нет данных с временно оккупированных территорий Крыма и части Донбасса.

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Дарья Мостовая

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