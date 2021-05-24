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Коронавирус. В Украине выявили менее 1500 новых случаев, лидер – Днепропетровская область

24.05.2021, 08:20
Коронавирус. В Украине выявили менее 1500 новых случаев, лидер – Днепропетровская область - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

Вчера, 23 мая, в Украине выявили 1334 заболевших коронавирусом (днем ранее – 2533), больше всего – в Днепропетровской области (190). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

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Лидерами по заболеваемости коронавирусом также стали Николаевская (151) область, Киев (125) и Харьковская (101) область.

Во всей Украине за сутки умерли 68 больных коронавирусом (днем ранее – 89), выздоровели – 6999 (8937), были госпитализированы – 1019 (1701).

За 23 мая было сделано 16 097 тестов на COVID-19, из которых методом ПЦР – 8684, ИФА – 1462, экспресс-тестов на антиген – 5951.

На утро 24 мая в Украине зафиксировали 2 183 855 заболевших коронавирусом, 49 436 умерших и 1 957 561 выздоровевшего.

Динамика эпидемии в Киеве и областях:

Киев – 125 выявленных заболевших за стуки (днем ранее – 73);
Винницкая область – 39 (68);
Волынская – 67 (74);
Днепропетровская – 190 (453);
Донецкая – 42 (182);
Житомирская – 48 (75);
Закарпатская – 7 (21);
Запорожская – 54 (73);
Ивано-Франковская – 35 (67);
Киевская – 75 (178);
Кировоградская – 4 (26);
Луганская – 13 (43);
Львовская – 41 (67);
Николаевская – 151 (160);
Одесская – 29 (143);
Полтавская – 7 (35);
Ровенская – 46 (101);
Сумская – 33 (92);
Тернопольская – 55 (63);
Харьковская – 101 (188);
Херсонская – 26 (148);
Хмельницкая – 16 (46);
Черкасская – 69 (47);
Черновицкая – 35 (39);
Черниговская – 26 (71).

Нет данных с временно оккупированных территорий Крыма и части Донбасса.

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Дарья Мостовая
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Украина киев статистика коронавирус COVID-19 области
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