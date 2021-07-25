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Коронавирус. За сутки в Украине почти 300 новых заболевших

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2021, 08:18
Коронавирус. За сутки в Украине почти 300 новых заболевших - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Вчера, 24 июля, в Украине выявили 286 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 745), выздоровели 159 пациентов (днем ранее – 394). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 19 детей и два медика. Госпитализированы 422 человека (сутками ранее – 395), 12 пациентов умерли (сутками ранее – 24).

Официально за 24 июля сделаны 26 197 тестов на коронавирус (39 142 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 12 988, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 2823, экспресс-тестов на антиген – 10 386.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Львовской и Запорожской областях. В Черниговской области новых случаев не выявлено.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 248 450 заболевших COVID-19, из них 2 184 195 выздоровели, 52 847 человек умерли. Проведено более 11,2 млн ПЦР-тестов.

Данные по областям:

Киев – 85 заболевших за сутки;
Одесская – 23;
Днепропетровская – 21;
Львовская – 19;
Запорожская – 18;
Винницкая – 16;
Херсонская – 14;
Сумская – 12;
Киевская – 11;
Житомирская – 10;
Харьковская – 9;
Хмельницкая – 6;
Николаевская – 5;
Полтавская – 5;
Черкасская – 5;
Донецкая – 4;
Луганская – 4;
Тернопольская – 4;
Черновицкая – 4;
Волынская – 3;
Ивано-Франковская – 3;
Кировоградская – 2;
Ровенская – 2;
Закарпатская – 1;
Черниговская – 0.

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Денис Юдин
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коронавирус COVID-19
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