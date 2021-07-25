Коронавирус. За сутки в Украине почти 300 новых заболевших

Вчера, 24 июля, в Украине выявили 286 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 745), выздоровели 159 пациентов (днем ранее – 394). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 19 детей и два медика. Госпитализированы 422 человека (сутками ранее – 395), 12 пациентов умерли (сутками ранее – 24).

Официально за 24 июля сделаны 26 197 тестов на коронавирус (39 142 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 12 988, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 2823, экспресс-тестов на антиген – 10 386.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Львовской и Запорожской областях. В Черниговской области новых случаев не выявлено.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 248 450 заболевших COVID-19, из них 2 184 195 выздоровели, 52 847 человек умерли. Проведено более 11,2 млн ПЦР-тестов.

Данные по областям:

Киев – 85 заболевших за сутки;

Одесская – 23;

Днепропетровская – 21;

Львовская – 19;

Запорожская – 18;

Винницкая – 16;

Херсонская – 14;

Сумская – 12;

Киевская – 11;

Житомирская – 10;

Харьковская – 9;

Хмельницкая – 6;

Николаевская – 5;

Полтавская – 5;

Черкасская – 5;

Донецкая – 4;

Луганская – 4;

Тернопольская – 4;

Черновицкая – 4;

Волынская – 3;

Ивано-Франковская – 3;

Кировоградская – 2;

Ровенская – 2;

Закарпатская – 1;

Черниговская – 0.

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Денис Юдин

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