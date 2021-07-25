Коронавирус. За сутки в Украине почти 300 новых заболевших
Вчера, 24 июля, в Украине выявили 286 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 745), выздоровели 159 пациентов (днем ранее – 394). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Среди заболевших – 19 детей и два медика. Госпитализированы 422 человека (сутками ранее – 395), 12 пациентов умерли (сутками ранее – 24).
Официально за 24 июля сделаны 26 197 тестов на коронавирус (39 142 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 12 988, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 2823, экспресс-тестов на антиген – 10 386.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 248 450 заболевших COVID-19, из них 2 184 195 выздоровели, 52 847 человек умерли. Проведено более 11,2 млн ПЦР-тестов.
Данные по областям:
Киев – 85 заболевших за сутки;
Одесская – 23;
Днепропетровская – 21;
Львовская – 19;
Запорожская – 18;
Винницкая – 16;
Херсонская – 14;
Сумская – 12;
Киевская – 11;
Житомирская – 10;
Харьковская – 9;
Хмельницкая – 6;
Николаевская – 5;
Полтавская – 5;
Черкасская – 5;
Донецкая – 4;
Луганская – 4;
Тернопольская – 4;
Черновицкая – 4;
Волынская – 3;
Ивано-Франковская – 3;
Кировоградская – 2;
Ровенская – 2;
Закарпатская – 1;
Черниговская – 0.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко предупреждает: через месяц-два более заразный штамм дельта коронавируса вытеснит остальные. По его словам, надо вакцинировать как можно больше людей.
- 21 июля в Украине стартовал пятый этап вакцинации от COVID-19 – прививки могут получить все желающие, кто старше 18 лет.
- В Украине наращивают темпы вакцинации от коронавируса, до конца лета правительство рассчитывает получить 13 млн доз прививок.
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