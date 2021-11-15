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Коронавирус. За сутки в Украине выздоровели больше людей, чем выявили новых заболевших

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2021, 08:25
Коронавирус. За сутки в Украине выздоровели больше людей, чем выявили новых заболевших - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За прошедшие сутки, 14 ноября, в Украине выявили 10 802 заболевших COVID-19 (днем ранее – 14 490), выздоровели 11 219 инфицированных (11 146). Больше всего новых больных коронавирусом – в Днепропетровской (987), Одесской (907), Николаевской (844), Харьковской (829) и Запорожской (737) областях, в Киеве – 449 новых случаев, сообщает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине умерли 442 инфицированных COVID-19 (днем ранее – 403), были госпитализированы – 2798 (4881).

По всей стране сделали 50 591 тест (77 713). Методом ПЦР – 21 443 (36 308), ИФА – 4821 (7940), экспресс-тестов – 24 327 (33 465).

На утро 15 ноября в Украине зарегистрировали 3 228 441 заболевшего за все время эпидемии коронавируса: умерли 77 147 человек, выздоровели – 2 642 459.

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Динамика заболеваемости COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 449 выявленных больных коронавирусом за сутки (днем ранее – 447);
Винницкая область – 608 (525);
Волынская – 359 (293);
Днепропетровская – 987 (1630);
Донецкая – 542 (793);
Житомирская – 380 (542);
Закарпатская – 191 (313);
Запорожская – 737 (1029);
Ивано-Франковская – 305 (511);
Киевская – 420 (533);
Кировоградская – 91 (139);
Луганская – 49 (83);
Львовская – 537 (535);
Николаевская – 844 (724);
Одесская – 901 (979);
Полтавская – 559 (709);
Ровенская – 184 (377);
Сумская – 306 (619);
Тернопольская – 224 (393);
Харьковская – 829 (1050);
Херсонская – 135 (259);
Хмельницкая – 314 (646);
Черкасская – 359 (371);
Черновицкая – 159 (205);
Черниговская – 333 (785).

Нет данных по временно оккупированной части Донбасса и Крыма.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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