COVID-19. В Украине хотя бы одной дозой вакцинировали 12 млн человек, за сутки – 300 000

В Украине вакцинировали от коронавируса хотя бы одной дозой более 12 млн человек, за сутки сделали почти 300 000 прививок от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 299 854 человек: первой дозой – 135 727, второй – 164 127. Использовались такие вакцины:

Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – 151 684 вакцинированных;

CoronaVac (Sinovac) – 122 068;

AstraZeneca / Oxford – 21 798;

Spikevax (Moderna) – 4304.

Читайте также: Кузин: Смешивать CoronaVac с другой вакциной – это эксперимент над собой

С начала кампании иммунизации в Украине вакцинировали хотя бы одной дозой 12 121 804 человек, двумя – 8 586 461. Разбивка по вакцинам:

Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – 5 092 864 вакцинированных;

CoronaVac (Sinovac) – 3 905 148;

AstraZeneca / Oxford – 1 508 791;

Spikevax (Moderna) – 1 107 134;

Covishield (произведенная в Индии AstraZeneca / Oxford) – 487 187;

Janssen (Johnson&Johnson) – 20 680.

Читайте также: Кузин о причинах утилизации 500 000 доз AstraZeneca: интервал и страхи от антивакцинаторов

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.