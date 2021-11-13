COVID-19. В Украине хотя бы одной дозой вакцинировали 12 млн человек, за сутки – 300 000
В Украине вакцинировали от коронавируса хотя бы одной дозой более 12 млн человек, за сутки сделали почти 300 000 прививок от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 299 854 человек: первой дозой – 135 727, второй – 164 127. Использовались такие вакцины:
Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – 151 684 вакцинированных;
CoronaVac (Sinovac) – 122 068;
AstraZeneca / Oxford – 21 798;
Spikevax (Moderna) – 4304.
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С начала кампании иммунизации в Украине вакцинировали хотя бы одной дозой 12 121 804 человек, двумя – 8 586 461. Разбивка по вакцинам:
Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – 5 092 864 вакцинированных;
CoronaVac (Sinovac) – 3 905 148;
AstraZeneca / Oxford – 1 508 791;
Spikevax (Moderna) – 1 107 134;
Covishield (произведенная в Индии AstraZeneca / Oxford) – 487 187;
Janssen (Johnson&Johnson) – 20 680.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что вакцины от коронавируса спасают одну жизнь в Украине каждые шесть минут. По его словам, ускорение темпов вакцинации помогло вывести на плато госпитализации.
- В Украине начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников. Минздрав расширил список профессий с обязательной вакцинацией: у трех категорий работников есть время до 9 декабря, чтобы привиться.
- Также на людей без зеленых COVID-сертификатов действуют ограничения красной зоны карантина и ограничения на межобластные поездки. Кроме того, таким людям запрещен проезд в киевском общественном транспорте.
- Ученые НАН посчитали реальную эффективность вакцинации в Украине. У вакцинированных двумя дозами на 87% ниже риск госпитализации, одной – 67%
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