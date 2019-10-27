МВД: Из Золотого-4 вывезли легальное оружие ветеранов

Президент в Золотом (скриншот видео Facebook Владимир Зеленский)

Легальное оружие, которое находилось у ветеранов-добровольцев в Золотом-4 Луганской области, вывезено из поселка. Об этом сообщил замглавы Национальной полиции Вадим Троян, передает пресс-служба МВД.

Он уточнил, что в районе Золотого-4 и Катериновки, где готовится разведение войск, находится лишь безоружная группа волонтеров. Там же, по данным Трояна, работают шесть патрулей Нацполиции и пункт приема граждан. Также сообщается о решении руководства Операции объединенных сил направить туда Национальную гвардию.

"Граждане могут чувствовать себя в безопасности", - заявил Троян и добавил, что правоохранители продолжат проводить антидиверсионную работу в районе разведения войск.

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