Новый коронавирус. В СНБО заявили, что ситуация под контролем

Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)

По состоянию на 26 января проблемных ситуаций, связанных с распространением коронавируса в Украине, не обнаружено, ситуация полностью контролируется. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Оперативная группа при аппарате СНБО осуществляет круглосуточный мониторинг и анализ ситуации по распространению нового коронавируса с 20 января.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что мониторинг распространения нового коронавируса (2019-n-CoV) касается стран Азии (прежде всего Китая), Европы, США и стран СНГ, с которыми Украина имеет общую границу.

В СНБО уточнили, что инфекционные профильные медицинские учреждения готовы предоставить соответствующую помощь гражданам в случае необходимости.

В китайском городе Ухань появился ранее неизвестный коронавирус, который вызывает пневмонию.

В Украине были зафиксированы три подозрения на новый коронавирус, два из них не подтвердились.