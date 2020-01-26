Новый коронавирус. В СНБО заявили, что ситуация под контролем

По состоянию на 26 января проблемных ситуаций, связанных с распространением коронавируса в Украине, не обнаружено, ситуация полностью контролируется. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
Оперативная группа при аппарате СНБО осуществляет круглосуточный мониторинг и анализ ситуации по распространению нового коронавируса с 20 января.
Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что мониторинг распространения нового коронавируса (2019-n-CoV) касается стран Азии (прежде всего Китая), Европы, США и стран СНГ, с которыми Украина имеет общую границу.
В СНБО уточнили, что инфекционные профильные медицинские учреждения готовы предоставить соответствующую помощь гражданам в случае необходимости.
В китайском городе Ухань появился ранее неизвестный коронавирус, который вызывает пневмонию.