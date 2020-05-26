Ослабление карантина. Зеленский хочет привлечь волонтеров, как в Италии

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что нужно страховать всех медиков, которые борются с COVID-19, а также привлечь волонтеров на время выхода из карантина, как это сделали в Италии. Об этом сообщает Офис президента.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании рассказал Зеленскому о новации Италии по привлечению волонтеров для помощи в соблюдении мер безопасности.

"Это очень хорошая идея. Поддерживаю ее воплощение в Украине. Волонтеры могли бы напоминать людям о необходимости социальной дистанции, ношении масок. Таким образом, выходя из карантина, мы помнили бы, что угроза все еще существует, и надо соблюдать правила безопасности", - отметил Зеленский.

Президент поднял вопрос страховок для врачей, которые борются с COVID-19.

"Мы говорили о хорошем примере Луганской облгосадминистрации, которая застраховала всех медиков, работающих на передовой. Я уже отмечал, что это надо воплотить по всей Украине. Пожалуйста, соберите все документы, которые дадут понять, когда наши врачи будут застрахованы", - обратился Зеленский к министру развития общин и территорий Алексею Чернышеву.

26 мая сообщалось , что за прошлые сутки в Украине диагностировано 339 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

С 1 июня 2020 года в Украине - новый этап смягчения карантина, возобновляется работа спортзалов, бассейнов, автошкол.

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