Почему на карантине люди сильнее устают и как с этим быть. Объясняют ученые

Сон (иллюстративное фото - depositphotos.сom)

Люди могут чувствовать себя более уставшим во время карантина, поскольку психологическая нагрузка (стресс, беспокойство) может истощать организм не менее сильно чем физические упражнения. Об этом The Converation рассказали Сара Робинсон, главный преподаватель психологии Университета Центрального Ланкашира, и Джон Лич, старший научный сотрудник в области психологии выживания Портсмутского университета.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ученые объясняют, что психологическое напряжение может быть вызвано резким переходом к однообразному непривычному образу жизни и страхом неопределенности перед будущим, которое трудно спрогнозировать. По их словам, это требует адаптации, которая полностью заканчивается примерно за три месяца.

На первой неделе адаптации предполагается отказ от прежнего образа жизни и работа над установлением новых взаимодействий. Обычно их устанавливают к четвертому или пятому дню, после чего жизнь начинает становиться более устойчивой и предсказуемой.

Читайте также: ВОЗ рекомендовала Украине продлить карантин – Шмыгаль

Однако бывает, что люди продолжают быть подавленными и уставшими дольше. Например, на третьей неделе изоляции человек может внезапно поддаться приступу меланхолии и потере морального духа от того, что появилось чувство постоянства ситуации.

Для сохранения энергии психологи рекомендуют ввести четкий распорядок дня. Это позволяет установить подсознательное чувство контроля над жизнью и помогает избегать "пустого" времени, когда человек в состоянии апатии ничем не занят. Они также говорят, что может помочь журнал рефлексий, куда стоит записывать свои чувства, чтобы сформулировать рой мыслей в четкий тезис и следить за прогрессом.

Еще психологи советуют определить цели, которые вы планируете достигнуть после окончания карантина. По их словам, визуализация может помочь с оптимизмом смотреть в будущее и с нетерпением чего-то ждать, что также помогает уменьшить беспокойство и утомление.

8 апреля руководство страны заявило , что с ейчас нельзя говорить о смягчении карантина, особенно с учетом угрозы скопления людей на пасхальные праздники, а постепенное снятие ограничений возможно лишь с мая.

заявило На 9:00 9 апреля в Украине выявлено 1892 случаев заражения коронавирусом, 57 человек умерли, выздоровели 45 пациентов

Смотрите также: Карантин запер всех по домам. Как пережить новые обстоятельства: пять правил