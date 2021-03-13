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Пожилых людей будут вакцинировать от COVID-19 на дому – Ляшко

13.03.2021, 22:26
Пожилых людей будут вакцинировать от COVID-19 на дому – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что в Украине нет ограничений по возрасту для вакцинации. Пожилых людей будут прививать на дому мобильные бригады. Об этом Ляшко сказал в интервью НВ.

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"Мы приближаем для людей пожилого возраста место проведения прививки к месту их проживания. К маломобильным людям мы будем направлять мобильную бригаду, чтобы сделать прививки на дому вместе с людьми, которые занимаются их опекой", – сказал он.

При этом Ляшко отметил, что бригада может приехать домой даже к одному человеку. Сейчас в Украине используются 10-дозные флаконы. В дальнейшем, если, например, будет поставлена вакцина Sinovac, то доза будет одна — в шприце.

"Поэтому, если она поступит, мы пересмотрим нашу дорожную карту и скажем, что вот здесь мы приоритезируем, наращиваем мобильные бригады, и они поедут работать именно с маломобильным населением", — сказал Ляшко.

По его словам, вакцину CoviShield можно вводить людям старше 60 лет. Ляшко отметил, что это делают Британия, Германия, Франция и Израиль. В Украине, по словам замминистра, в этой возрастной группе уже вакцинировали примерно 4000 человек.

  • 2 февраля Французское управление здравоохранения заявило, что вакцину AstraZeneca Covid-19 следует вводить только людям в возрасте до 65 лет, поскольку пока недостаточно данных о ее эффективности для пожилых людей.
  • Несмотря на отказ части топ-стран ЕС от вакцинирования пожилых антиковидным препаратом Oxford/AstraZeneca, в Украине его будут применять для всех возрастных категорий. И лишь в случае, если выяснится, что опасения регуляторов упомянутых выше стран небеспочвенны, Минздрав пересмотрит применение AZD1222 (ChAdOx1) среди пожилых.



Вадим Ребрина
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Виктор Ляшко вакцинация   COVID-19
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