Раненым военным выдали первые партии адаптивной одежды: поступило 50 000 предметов

В первую очередь "Пакетом раненого" обеспечивают военных в Сумской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях

Одежда для раненого (Фото: Минобороны)

Раненым военным начали выдавать "Пакеты раненого" – специально разработанные предметы адаптивной одежды. Об этом сообщили в Минобороны.

Первые партии одежды получили военнослужащие, которые проходят лечение в госпиталях вблизи районов ведения боевых действий в Сумской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Медицинские учреждения в этих регионах имеют первоочередной приоритет.

В общем раненым уже поступили 50 000 предметов адаптивной одежды: майки, шорты, штаны и тому подобное.

Среди особенностей адаптивной одежды расширенные штанины и рукава, текстильные застежки (липучки), дополнительная регулировка ширины. Благодаря этим элементам облегчается доступ к местам ранений, а военные чувствуют себя удобнее.

