Пораненим військовим видали перші партії адаптивного одягу: надійшло 50 000 предметів
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
Пораненим військовим розпочали видавати "Пакунки пораненого" – спеціально розроблені предмети адаптивного одягу. Про це повідомили в Міноборони.
Перші партії одягу отримали військовослужбовці, які проходять лікування у шпиталях поблизу районів ведення бойових дій в Сумській, Херсонській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Медичні заклади в цих регіонах мають першочерговий пріоритет.
Загалом пораненим вже надійшли 50 000 предметів адаптивного одягу: майки, шорти, штани тощо.
Серед особливостей адаптивного одягу розширені штанини та рукави, текстильні застібки (липучки), додаткове регулювання ширини. Завдяки цим елементам полегшується доступ до місць поранень, а військові почуваються зручніше.
- 28 липня президент Зеленський підписав закон про виплату 15 млн грн сім'ям військових, що загинули у полоні. Однак грошова допомога не сплачуватиметься, якщо військовослужбовець добровільно здався у полон.
- 6 серпня голова Міноборони повідомив, що травми, отримані військовими в полоні, планують прирівняти до бойових.
- 9 жовтня Рада схвалила законопроєкт щодо виплат військовим, які повернулися з полону та змушені лікуватися. Протягом усього періоду вони будуть отримувати по 50 000 грн.
Коментарі (0)