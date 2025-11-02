Пораненим військовим видали перші партії адаптивного одягу: надійшло 50 000 предметів

У першу чергу "Пакунком пораненого" забезпечують військових у Сумській, Херсонській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях

Одяг для пораненого (Фото: Міноборони)

Пораненим військовим розпочали видавати "Пакунки пораненого" – спеціально розроблені предмети адаптивного одягу. Про це повідомили в Міноборони.

Перші партії одягу отримали військовослужбовці, які проходять лікування у шпиталях поблизу районів ведення бойових дій в Сумській, Херсонській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Медичні заклади в цих регіонах мають першочерговий пріоритет.

Загалом пораненим вже надійшли 50 000 предметів адаптивного одягу: майки, шорти, штани тощо.

Серед особливостей адаптивного одягу розширені штанини та рукави, текстильні застібки (липучки), додаткове регулювання ширини. Завдяки цим елементам полегшується доступ до місць поранень, а військові почуваються зручніше.

