Россия не примет участия в зимней Олимпиаде-2026, даже если война закончится – глава МОК
Россия не примет участия в зимних Олимпийских играх, даже если война РФ против Украины завершится до их начала. Об этом в интервью газете Corriere della Sera сообщила президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри.
Медиа напомнило, что в ноябре Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о перемирии во время Олимпийских игр 2026 года. В Ковентри спросили, считает ли она, что его будут соблюдать, и есть ли у нее открытые каналы связи с российским диктатором. Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Канал связи с Олимпийскими комитетами России и Израиля открыт", – заявила президент МОК.
Журналисты уточнили, смогут ли спортсмены из РФ в полной мере участвовать в соревнованиях, если между Россией и Украиной будет достигнуто какое-либо мирное соглашение.
"На данном этапе уже принятое решение не изменится: нейтральные спортсмены на индивидуальной основе", – заявила чиновница.
Зимние Олимпийские игры начнутся более чем через месяц. Они пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.
Российские и белорусские спортсмены могут участвовать в Олимпийских играх только в нейтральном статусе: без флага, гимна и национальной символики. МОК допускает их исключительно к индивидуальным состязаниям, в то время как национальные команды России и Беларуси остаются запрещенными.
Для участия спортсмены должны отвечать квалификационным требованиям, не поддерживать войну против Украины и не быть связанными с военными или силовыми структурами. В случае нарушения этих условий атлетов могут не допустить до стартов.
- В октябре 2025 года глава МИД Италии заявил, что страна будет стремиться достичь всеобщего перемирия на время проведения зимних Олимпийских игр 2026 года.
- В МИД Украины сообщили, что поддерживают предложение относительно так называемого олимпийского перемирия с Россией.
