Сбитый Boeing. В Иране заявили, что не будут платить компенсацию МАУ - Reuters
В страховой организации Ирана считают, что платить должны европейские компании, которые страховали украинский самолет
Иран не будет выплачивать Международным украиснким авиалиниям компенсацию за Boeing, который был сбит иранскими военными в январе этого года, так как самолет был застрахован европейскими компаниями. Об этом сегодня заявил глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани, передает Reuters.
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"Украинский самолет был застрахован в Украине европейскими, а не иранскими страховыми компаниями. Следовательно, компенсацию должны выплатить европейские компании", - объяснил позицию Ирана Сулеймани.
Уточняется, что речь шла именно о компенсации за сбитый самолет, а не о выплатах родственникам погибших пассажиров и членов экипажа Boeing.
- 8 января под Тегераном разбился украинский самолет Boeing 737, погибли все пассажиры и члены экипажа.
- 11 января Иран признался, что Boeing "непреднамеренно" сбили иранские военные.
- 2 августа в МИД Украины рассказали, что Иран будет выплачивать компенсации родственникам погибших в самолете в последнюю очередь - после завершения расследования и установления виновных.
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