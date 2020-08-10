Сбитый Boeing. В Иране заявили, что не будут платить компенсацию МАУ - Reuters

В страховой организации Ирана считают, что платить должны европейские компании, которые страховали украинский самолет

Иран не будет выплачивать Международным украиснким авиалиниям компенсацию за Boeing, который был сбит иранскими военными в январе этого года, так как самолет был застрахован европейскими компаниями. Об этом сегодня заявил глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани, передает Reuters.

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"Украинский самолет был застрахован в Украине европейскими, а не иранскими страховыми компаниями. Следовательно, компенсацию должны выплатить европейские компании", - объяснил позицию Ирана Сулеймани.

Уточняется, что речь шла именно о компенсации за сбитый самолет, а не о выплатах родственникам погибших пассажиров и членов экипажа Boeing.

8 января под Тегераном разбился украинский самолет Boeing 737, погибли все пассажиры и члены экипажа.

11 января Иран признался, что Boeing "непреднамеренно" сбили иранские военные.

2 августа в МИД Украины рассказали, что Иран будет выплачивать компенсации родственникам погибших в самолете в последнюю очередь - после завершения расследования и установления виновных.

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Дарья Мостовая

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