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Сбитый Boeing. В Иране заявили, что не будут платить компенсацию МАУ - Reuters

10.08.2020, 17:50
Сбитый Boeing. В Иране заявили, что не будут платить компенсацию МАУ - Reuters - Фото
На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

В страховой организации Ирана считают, что платить должны европейские компании, которые страховали украинский самолет

Иран не будет выплачивать Международным украиснким авиалиниям компенсацию за Boeing, который был сбит иранскими военными в январе этого года, так как самолет был застрахован европейскими компаниями. Об этом сегодня заявил глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани, передает Reuters.

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"Украинский самолет был застрахован в Украине европейскими, а не иранскими страховыми компаниями. Следовательно, компенсацию должны выплатить европейские компании", - объяснил позицию Ирана Сулеймани.

Уточняется, что речь шла именно о компенсации за сбитый самолет, а не о выплатах родственникам погибших пассажиров и членов экипажа Boeing.

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Дарья Мостовая
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