Секс, алкоголь и женоненавистничество. О чем шутил Квартал 95, кроме дела Миндича

Журналистка LIGA.net побывала на концерте Квартала: говорит, ближе к середине выступления люди начали понемногу выходить, и назад возвращались не все

Первое выступление Квартала 95 после скандального разоблачения коррупционных схем бизнесмена, кинопродюсера и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича и увольнения главы Офиса президента Андрея Ермака частично содержало политические шутки, однако в основном это был юмор о сексе, алкоголе и мизогинии. Об этом говорится в репортаже LIGA.net с концерта 6 декабря.

Первая часть выступления почти полностью была посвящена именно Миндичу и делам, в которых он фигурирует.

Однако большинство номеров – подчеркнуто аполитичные скетчи о сексе, алкоголе и мизогинии.

"Они не то чтобы совсем не смешные, но какие-то неуместные", – отметила журналистка LIGA.net.

К примеру, это были шутки о враче, к которому в государственную больницу утром 1 января приходит пациент по государственной программе скрининга для людей в возрасте от 40 лет. Врач – пьяный, пациент, анестезиолог и медсестра – тоже.

"15 минут эти люди пытаются справиться со своими словами, конечностями и движениями. Такие шутки более-менее заходили в начале двухтысячных. В конце 2025-го, на четвертом году обязательных российских обстрелов в новогоднюю ночь, представлять таких врачей не смешно", – сказано в репортаже.

Также "кварталовцы" шутили о паре, которая собирается заняться сексом в вымерзшей без отопления квартире, спорит, кто разденется первым. В процессе мужчина интересуется, засчитается ли ему, "если я промахнусь и просто тебе в карман куртки шмальну?"а в конце констатирует, что "я все, а у тебя – вторая очередь".

Другие примеры "кварталовского" юмора – казанова при смерти ("Грудь – роскошница – грудь – роскошница – грудь – роскошница: вся жизнь пролетела перед моими глазами") пытается соблазнить четырех женщин. Друзья, которые спорят, у кого дома праздновать Новый год. Родители из Закарпатья, которые обижаются на сына, потому что он по настоянию жены едет на Рождество в Буковель, а не к ним.

"Все эти миниатюры имеют такую атмосферу, будто они созданы в 2006 году. Когда со сцены начинает звучать "Штольня" в исполнении ВУЗВ, это ощущение только усиливается", – поделилась впечатлениями журналистка LIGA.net.

Она отметила, что не вся аудитория оценила юмор – часть зала откровенно не смеялась. Однако лучше всего "заходили" шутки о сексе.

Ближе к середине трехчасового выступления люди начали понемногу выходить, и обратно возвращались не все.