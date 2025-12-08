Секс, алкоголь і женоненависництво. Про що жартував Квартал 95, крім справи Міндіча

Журналістка LIGA.net побувала на концерті Кварталу: каже, ближче до середини виступу люди почали потроху виходити, і назад поверталися не всі

Фото: kvartal95.com

Перший виступ Кварталу 95 після скандального викриття корупційних схем бізнесмена, кінопродюсера і співвласника студії "Квартал 95" Тімура Міндіча та звільнення глави Офісу президента Андрія Єрмака частково містив політичні жарти, однак здебільшого це був гумор про секс, алкоголь та мізогінію. Про це йдеться у репортажі LIGA.net з концерту 6 грудня.

Першу частину виступу майже повністю було присвячено саме Міндічу та справам, в яких він фігурує.

Однак більшість номерів – підкреслено аполітичні скетчі про секс, алкоголь та мізогінію.

"Вони не те щоб зовсім не смішні, але якісь недоречні", – зазначила журналістка LIGA.net.

До прикладу, це були жарти про лікаря, до якого у державну лікарню зранку 1 січня приходить пацієнт за державною програмою скринінгу для людей віком від 40 років. Лікар – п’яний, пацієнт, анестезіолог і медсестра – теж.

"15 хвилин ці люди намагаються дати раду своїм словам, кінцівкам та рухам. Такі жарти більш-менш заходили на початку двохтисячних. Наприкінці 2025-го, на четвертому році обов’язкових російських обстрілів у новорічну ніч, уявляти таких лікарів не смішно", – йдеться у репортажі.

Також "кварталівці" жартували про пару, яка збирається зайнятися сексом у вимерзлій без опалення квартирі, сперечається, хто роздягнеться першим. У процесі чоловік цікавиться, чи зарахується, "якщо я промажу і просто тобі в карман куртки шмальну?", а наприкінці констатує, що "я все, а у тебе – друга черга".

Інші приклади "кварталівського" гумору – казанова при смерті ("Груди – розкішниця – груди – розкішниця – груди – розкішниця: усе життя пролетіло перед моїми очима") намагається звабити чотирьох жінок. Друзі, які сперечаються, у кого вдома святкувати Новий рік. Батьки з Закарпаття, які ображаються на сина, бо він за наполяганням дружини їде на Різдво у Буковель, а не до них.

"Усі ці мініатюри мають таку атмосферу, ніби вони створені у 2006 році. Коли зі сцени починає звучати "Штольня" у виконанні ВУЗВ, це відчуття тільки посилюється", – поділилася враженнями журналістка LIGA.net.

Вона наголосила, що не вся аудиторія оцінила гумор – частина залу відверто не сміялася. Однак найкраще "заходили" жарти про секс.

Ближче до середини тригодинного виступу люди почали потроху виходити, і назад поверталися не всі.