Секс, алкоголь і женоненависництво. Про що жартував Квартал 95, крім справи Міндіча
Перший виступ Кварталу 95 після скандального викриття корупційних схем бізнесмена, кінопродюсера і співвласника студії "Квартал 95" Тімура Міндіча та звільнення глави Офісу президента Андрія Єрмака частково містив політичні жарти, однак здебільшого це був гумор про секс, алкоголь та мізогінію. Про це йдеться у репортажі LIGA.net з концерту 6 грудня.
Першу частину виступу майже повністю було присвячено саме Міндічу та справам, в яких він фігурує.
Однак більшість номерів – підкреслено аполітичні скетчі про секс, алкоголь та мізогінію.
"Вони не те щоб зовсім не смішні, але якісь недоречні", – зазначила журналістка LIGA.net.
До прикладу, це були жарти про лікаря, до якого у державну лікарню зранку 1 січня приходить пацієнт за державною програмою скринінгу для людей віком від 40 років. Лікар – п’яний, пацієнт, анестезіолог і медсестра – теж.
"15 хвилин ці люди намагаються дати раду своїм словам, кінцівкам та рухам. Такі жарти більш-менш заходили на початку двохтисячних. Наприкінці 2025-го, на четвертому році обов’язкових російських обстрілів у новорічну ніч, уявляти таких лікарів не смішно", – йдеться у репортажі.
Також "кварталівці" жартували про пару, яка збирається зайнятися сексом у вимерзлій без опалення квартирі, сперечається, хто роздягнеться першим. У процесі чоловік цікавиться, чи зарахується, "якщо я промажу і просто тобі в карман куртки шмальну?", а наприкінці констатує, що "я все, а у тебе – друга черга".
Інші приклади "кварталівського" гумору – казанова при смерті ("Груди – розкішниця – груди – розкішниця – груди – розкішниця: усе життя пролетіло перед моїми очима") намагається звабити чотирьох жінок. Друзі, які сперечаються, у кого вдома святкувати Новий рік. Батьки з Закарпаття, які ображаються на сина, бо він за наполяганням дружини їде на Різдво у Буковель, а не до них.
"Усі ці мініатюри мають таку атмосферу, ніби вони створені у 2006 році. Коли зі сцени починає звучати "Штольня" у виконанні ВУЗВ, це відчуття тільки посилюється", – поділилася враженнями журналістка LIGA.net.
Вона наголосила, що не вся аудиторія оцінила гумор – частина залу відверто не сміялася. Однак найкраще "заходили" жарти про секс.
Ближче до середини тригодинного виступу люди почали потроху виходити, і назад поверталися не всі.
- За даними Детектор медіа, 14 листопада, через три дні після того як Міндіч отримав підозру в корупції й потрапив під санкції, студія "Квартал 95" зареєструвала нову компанію ТОВ "Квартал ЮА". Мажоритарним власником став колишній перший помічник президента Сергій Шефір (54,5%), міноритаріями – Юрій Крапов, Євген Кошовий, Олександр Пікалов, Сергій Казанін, Ірина Пікалова та Роман Маров.
- Деякі українські артисти відмовились виступати на концерті Кварталу 95 після скандалу з Міндічем.
