"Можу додзвонитися Зеленському, Єрмака ж нема". Що в новому Кварталі казали про Міндічгейт

На новому концерті Кварталу відмежовувались від "Карлсона" і згадували президента і ексглаву ОП, йдеться у репортажі LIGA.net

Ілюстративне фото: Facebook Кварталу 95

Після операції "Мідас" студія Квартал 95 продовжує дистанціюватися від свого співвласника, підозрюваного у масштабній корупції Тімура Міндіча. Про це йдеться у репортажі LIGA.net з нового концерту Єдиного Кварталу у палаці "Україна".

Майже вся перша частина виступу була присвячена Міндічу та справам щодо нього: актор Юрій Ткач, у діалозі з колегою Євгеном Кошовим, вимагав не відвертатись від теми, яку обговорюють всі на тлі новин про "всяких Карлсонів" (за версією слідства, саме під цим псевдонімом бізнесмен фігурує на плівках з прослушкою. – Ред.).

"Після цього діалогу протягом кількох хвилин Кошовий переконував і Ткача, і заразом весь зал палацу "Україна", що Квартал не має до справ Міндіча жодного стосунку, більшість з учасників студії з ним не знайомі й ніколи його не бачили", – йдеться у публікації LIGA.net.

З-поміж іншого, була й згадка про вплив колишнього глави Офісу президента Андрія Єрмака.

"Зеленський все-таки розумна людина. Він ще в 2019 році звідси пішов, щоб не буть замішаним в усьому цьому лайні… А ти можеш набрати Зеленського, ну, тіпа по старій дружбі, і спитать: "Вов Олександрович, що за х****?" Хай їде до того Ізраїля, бере Міндіча за бороду і привозить сюди… Давай, я наберу! Я тепер без проблем можу до нього додзвониться – Єрмака ж нема", – казав Ткач.

У цілому діалог між ним та Кошовим тривав близько 12 хвилин. Надалі скандал з Міндічем згадувався ще декілька разів приблизно у тому ж контексті: мовляв, "Карлсон" поганий, але студія не має до цього стосунку.

На тлі скандалу з Міндічем низка артистів відмовилась брати участь у нових концертах Кварталу. Сама ж студія прибрала гостьових виконавців з афіші, щоб не наражати їх "на зайвий інформаційний тиск". Врешті-решт, у концерті взяли участь Ірина Білик, Ольга Полякова, Вхід У Змінному Взутті та Мюслі UA ft Матвій Брус – решту музичних номерів перекривали артистки з Жіночого кварталу.