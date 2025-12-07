"Могу дозвониться Зеленскому, Ермака же нет". Что в новом Квартале говорили о Миндиче

На новом концерте Квартала отмежевались от "Карлсона" и вспоминали президента и экс-главу ОП, говорится в репортаже LIGA.net

Иллюстративное фото: Facebook Квартала 95

После операции "Мидас" студия Квартал 95 продолжает дистанцироваться от своего совладельца, подозреваемого в масштабной коррупции Тимура Миндича. Об этом говорится в репортаже LIGA.net с нового концерта Единого Квартала во дворце "Украина".

Почти вся первая часть выступления была посвящена Миндичу и делам насчет него: актер Юрий Ткач, в диалоге с коллегой Евгением Кошевым, требовал не отворачиваться от темы, которую обсуждают все на фоне новостей о "всяких Карлсонах" (по версии следствия, именно под этим псевдонимом бизнесмен фигурирует на пленках с прослушкой. – Ред.).

"После этого диалога в течение нескольких минут Кошевой убеждал и Ткача, и заодно весь зал дворца "Украина", что Квартал не имеет к делам Миндича никакого отношения, большинство из участников студии с ним не знакомы и никогда его не видели", – говорится в публикации LIGA.net.

Среди прочего, было и упоминание о влиянии бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Зеленский все-таки умный человек. Он еще в 2019 году отсюда ушел, чтобы не быть замешанным во всем этом дерьме... А ты можешь набрать Зеленского, ну, типа по старой дружбе, и спросить: "Вов Александрович, что за х****?" Пусть едет в тот Израиль, берет Миндича за бороду и привозит сюда... Давай, я наберу! Я теперь без проблем могу к нему дозвонится – Ермака же нет", – говорил Ткач.

В целом диалог между ним и Кошевым длился около 12 минут. В дальнейшем скандал с Миндичем упоминался еще несколько раз примерно в том же контексте: мол, "Карлсон" плохой, но студия не имеет к этому отношения.

На фоне скандала с Миндичем ряд артистов набрали ряд артистов отказалась участвовать в новых концертах Квартала. Сама же студия убрала гостевых исполнителей из афиши, чтобы не подвергать их "излишнему информационному давлению". В конце концов, в концерте приняли участие Ирина Билык, Ольга Полякова, Вхід У Змінному Взутті та Мюслі UA ft Матвій Брус – остальные музыкальные номера перекрывали артистки из Женского квартала.