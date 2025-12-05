Зеленский вывел Ермака из состава СНБО и Ставки

Президент подписал указы о частичном изменении состава СНБО и Ставки верховного главнокомандующего

Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский 5 декабря вывел бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака из состава Ставки верховного главнокомандующего и Совета нацбезопасности и обороны. Соответствующие указы официально опубликованы.

Указом №901/2025 президент вывел Ермака из состава СНБО, а указом №902/2025 вывел из состава Ставки. Оба документа вступают в силу со дня опубликования.

28 ноября НАБУ провело обыски у Ермака. По данным источников FT, это связано с делом "Мидас" в отношении коррупции в энергетике.

Вечером того же дня Ермак написал заявление об отставке с должности главы ОП, которое утвердил президент.