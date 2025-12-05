Зеленский вывел Ермака из состава СНБО и Ставки
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Президент Владимир Зеленский 5 декабря вывел бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака из состава Ставки верховного главнокомандующего и Совета нацбезопасности и обороны. Соответствующие указы официально опубликованы.
Указом №901/2025 президент вывел Ермака из состава СНБО, а указом №902/2025 вывел из состава Ставки. Оба документа вступают в силу со дня опубликования.
28 ноября НАБУ провело обыски у Ермака. По данным источников FT, это связано с делом "Мидас" в отношении коррупции в энергетике.
Вечером того же дня Ермак написал заявление об отставке с должности главы ОП, которое утвердил президент.
- 1 декабря Зеленский официально заявил, что еще не определился с кандидатом на должность главы ОП, и пообещал провести дополнительные консультации
- Собеседники LIGA.net 5 декабря сообщали, что новым главой ОП вместо Ермака может стать министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
