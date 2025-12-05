Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО та Ставки
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Президент Володимир Зеленський 5 грудня вивів колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака зі складу Ставки верховного головнокомандувача та Ради нацбезпеки та оборони. Відповідні укази офіційно опубліковані.
Указом №901/2025 президент вивів Єрмака зі складу РНБО, а указом №902/2025 вивів зі складу Ставки. Обидва документи набирають чинності з дня опублікування.
28 листопада НАБУ провело обшуки у Єрмака. За даними джерел FT, це пов'язано зі справою "Мідас" щодо корупції в енергетиці.
Ввечері того ж дня Єрмак написав заяву про відставку з посади очільника ОП, яку ухвалив президент.
- 1 грудня Зеленський офіційно заявив, що ще не визначився з кандидатом на посаду глави ОП, та пообіцяв провести додаткові консультації
- Співрозмовники LIGA.net 5 грудня повідомляли, що новим очільником ОП замість Єрмака може стати міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
