Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО та Ставки

Президент підписав укази про часткову зміну складу РНБО та Ставки верховного головнокомандувача

Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський 5 грудня вивів колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака зі складу Ставки верховного головнокомандувача та Ради нацбезпеки та оборони. Відповідні укази офіційно опубліковані.

Указом №901/2025 президент вивів Єрмака зі складу РНБО, а указом №902/2025 вивів зі складу Ставки. Обидва документи набирають чинності з дня опублікування.

28 листопада НАБУ провело обшуки у Єрмака. За даними джерел FT, це пов'язано зі справою "Мідас" щодо корупції в енергетиці.

Ввечері того ж дня Єрмак написав заяву про відставку з посади очільника ОП, яку ухвалив президент.