Зеленський не визначився з кандидатом на посаду глави ОП: проведе додаткові консультації

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський наразі не визначився, хто обійме посаду очільника Офісу президента після звільнення з цієї посади Андрія Єрмака. Про це стало відомо під час спільного з президентом Франції Емманюелем Макроном брифінгу в Парижі.

"Сенсацій сьогодні точно не буде. Озвучувати [ім'я] я не буду, тому що хочу провести додаткові консультації. Я їх запланував після повернення в Україну. Я це зроблю", – сказав глава держави.

Він додав, що його вибір кандидата на посаду очільника ОП залежить від кількох речей.

"Напрямок менеджменту, фокусуємося більше на дипломатії чи інших напрямках, які є дуже важливими. Безумовно, в нас є достойні люди в Україні. Я думаю, ви це побачите", – додав президент.