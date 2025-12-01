Зеленський не визначився з кандидатом на посаду глави ОП: проведе додаткові консультації
Президент Володимир Зеленський наразі не визначився, хто обійме посаду очільника Офісу президента після звільнення з цієї посади Андрія Єрмака. Про це стало відомо під час спільного з президентом Франції Емманюелем Макроном брифінгу в Парижі.
"Сенсацій сьогодні точно не буде. Озвучувати [ім'я] я не буду, тому що хочу провести додаткові консультації. Я їх запланував після повернення в Україну. Я це зроблю", – сказав глава держави.
Він додав, що його вибір кандидата на посаду очільника ОП залежить від кількох речей.
"Напрямок менеджменту, фокусуємося більше на дипломатії чи інших напрямках, які є дуже важливими. Безумовно, в нас є достойні люди в Україні. Я думаю, ви це побачите", – додав президент.
- Вранці 28 листопада НАБУ і САП провели обшуки у Єрмака: як в урядовому кварталі, так і в нього вдома. Джерела FT казали, що це пов'язано зі справою щодо корупції в енергетиці. На той момент глава ОП заявляв про "повне сприяння" слідству.
- Увечері того ж дня Єрмак написав заяву про відставку, яку ухвалив Зеленський. Президент також анонсував перезавантаження свого Офісу.
