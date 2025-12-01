Зеленский не определился с кандидатом на пост главы ОП: проведет дополнительные консультации
Президент Владимир Зеленский пока не определился, кто займет должность главы Офиса президента после увольнения с этой должности Андрея Ермака. Об этом стало известно во время совместного с президентом Франции Эмманюэлем Макроном брифинга в Париже.
"Сенсаций сегодня точно не будет. Озвучивать [имя] я не буду, потому что хочу провести дополнительные консультации. Я их запланировал после возвращения в Украину. Я это сделаю", – сказал глава государства.
Он добавил, что его выбор кандидата на должность главы ОП зависит от нескольких вещей.
"Направление менеджмента, фокусируемся больше на дипломатии или других направлениях, которые очень важны. Безусловно, у нас есть достойные люди в Украине. Я думаю, вы это увидите", – добавил президент.
- Утром 28 ноября НАБУ и САП провели обыски у Ермака: как в правительственном квартале, так и у него дома. Источники FT говорили, что это связано с делом о коррупции в энергетике. На тот момент глава ОП заявлял о "полном содействии" следствию.
- Вечером того же дня Ермак написал заявление об отставке, которое принял Зеленский. Президент также анонсировал перезагрузку своего Офиса.
