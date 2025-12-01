Зеленский не определился с кандидатом на пост главы ОП: проведет дополнительные консультации

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский пока не определился, кто займет должность главы Офиса президента после увольнения с этой должности Андрея Ермака. Об этом стало известно во время совместного с президентом Франции Эмманюэлем Макроном брифинга в Париже.

"Сенсаций сегодня точно не будет. Озвучивать [имя] я не буду, потому что хочу провести дополнительные консультации. Я их запланировал после возвращения в Украину. Я это сделаю", – сказал глава государства.

Он добавил, что его выбор кандидата на должность главы ОП зависит от нескольких вещей.

"Направление менеджмента, фокусируемся больше на дипломатии или других направлениях, которые очень важны. Безусловно, у нас есть достойные люди в Украине. Я думаю, вы это увидите", – добавил президент.