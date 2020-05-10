Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 10 мая

1. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ КРЯДУ ФИКСИРУЮТ БОЛЕЕ 500 НОВЫХ СЛУЧАЕВ. На 10:00 10 мая в Украине подтверждено 15 232 случаев заболевания COVID-19, из них 3060 человек выздоровели, 391 пациент умер. (подробнее).

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

2. СЕГОДНЯ В УКРАИНЕ И В МИРЕ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ МАТЕРИ. Владимир "Звоните маме каждый день!" Зеленский поздравил украинцев с Днем матери и присвоил звание "Матери-героини" 678 многодетным женщинам (подробнее).

3. МИД ОПРОВЕРГ ВВЕДЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ ДЛЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ НА ВЫЕЗД ИЗ СТРАНЫ. Законом не установлено никаких дополнительных ограничений для пересечения украинцами границы (подробнее)

4. ГРИВНЯ ПРОДОЛЖАЕТ УКРЕПЛЯТЬСЯ НЕСМОТРЯ НА ПАНДЕМИЮ COVID-19. На этой неделе укреплению гривни помог Нафтогаз, который начал продавать валюту, полученную в качестве компенсации от российского Газпрома. Что происходит с курсом – прогноз (подробнее).

5. ГЛАВНЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ЛЯШКО НАЗВАЛ ПРИМЕРНЫЕ СРОКИ ОКОНЧАНИЯ МАСОЧНОГО РЕЖИМА. Скорее всего, масочный режим завершится еще до осени, если количество новых случаев заболевания коронавирусом будет уменьшаться. (подробнее)

6. АВИАКОМПАНИИ ГОТОВЯТСЯ К ВОЗОБНОВЛЕНИЮ РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСОВ ИЗ УКРАИНЫ. Три европейских авиаперевозчика - компании Wizz Аir, Lufthansa, а также Czech Airlines, заявили о решении возобновить рейсы из Украины уже с конца мая - начала июня (подробнее).

Читайте также главный текст дня: «Ненавижу готовить». Киевлянка в Италии - о двух месяцах в эпицентре эпидемии



