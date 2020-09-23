Широкое распространение COVID-19 наблюдается по всей Украине, кроме двух областей – МОЗ

В пяти областях больницы для пациентов с COVID-19 или подозрением заполнены более чем на 50% в течение пяти дне

Широкое распространение коронавируса наблюдается во всех областях Украины, кроме Кировоградской и Херсонской. Это следует из показателей, опубликованных на сайте Министерства здравоохранения.

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На 22 сентября во всех областях проводится достаточное число тестов.

В Киевской, Одесской, Ровенской, Хмельницкой и Черкасской областях наблюдается высокая загруженность больниц для пациентов с коронавирусом: более 50% в течение последних пяти дней.

Заболеваемость за две недели на 100 000 населения превышает пороговый уровень (<40) в Киеве и 22 областях: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской.

Самая высокая заболеваемость – в Тернопольской (409,8), Черновицкой (207,5) и Харьковской (166,6) областях.

Показатели по областям:

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Денис Юдин

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