Широкое распространение COVID-19 наблюдается по всей Украине, кроме двух областей – МОЗ
В пяти областях больницы для пациентов с COVID-19 или подозрением заполнены более чем на 50% в течение пяти дне
Широкое распространение коронавируса наблюдается во всех областях Украины, кроме Кировоградской и Херсонской. Это следует из показателей, опубликованных на сайте Министерства здравоохранения.
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На 22 сентября во всех областях проводится достаточное число тестов.
В Киевской, Одесской, Ровенской, Хмельницкой и Черкасской областях наблюдается высокая загруженность больниц для пациентов с коронавирусом: более 50% в течение последних пяти дней.
Заболеваемость за две недели на 100 000 населения превышает пороговый уровень (<40) в Киеве и 22 областях: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской.
Самая высокая заболеваемость – в Тернопольской (409,8), Черновицкой (207,5) и Харьковской (166,6) областях.
Показатели по областям:
- До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны", до конца сентября запрещен въезд иностранцам – за исключением нескольких категорий.
- Премьер Денис Шмыгаль заверил, что возвращения к жесткому карантину не будет в любом случае.
- За сутки в Украине – 3497 новых заболевших коронавирусом.
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