Штаб ликвидации последствий COVID-19 перевели на круглосуточный режим работы – СНБО
Штаб ликвидации последствий эпидемии коронавируса перевели на круглосуточный режим работы. Такое решение было принято на совещании в аппарате Совета национальной безопасности и обороны, посвященном актуальным вопросам ситуации с COVID-19, передает пресс-служба СНБО.
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"Принято решение о возобновлении круглосуточного режима работы штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня, связанной с распространением коронавирусной болезни COVID-19, чтобы максимально эффективно реагировать на любые ситуации, связанные с эпидемией особо опасного инфекционного заболевания", – говорится в сообщении.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что актуальную информацию о нагрузке на систему здравоохранения органы власти и местного самоуправления могут получать с помощью медицинского компонента новой информационно-аналитической системы СОТА.
На совещании обсудили имеющиеся возможности для увеличения тестирования пациентов с подозрением на COVID-19 и процесса вакцинации, особенно – уязвимых категорий населения.
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