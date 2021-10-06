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Штаб ликвидации последствий COVID-19 перевели на круглосуточный режим работы – СНБО

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2021, 18:33
Штаб ликвидации последствий COVID-19 перевели на круглосуточный режим работы – СНБО - Фото
Фото: СНБО

Штаб ликвидации последствий эпидемии коронавируса перевели на круглосуточный режим работы. Такое решение было принято на совещании в аппарате Совета национальной безопасности и обороны, посвященном актуальным вопросам ситуации с COVID-19, передает пресс-служба СНБО.

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"Принято решение о возобновлении круглосуточного режима работы штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня, связанной с распространением коронавирусной болезни COVID-19, чтобы максимально эффективно реагировать на любые ситуации, связанные с эпидемией особо опасного инфекционного заболевания", – говорится в сообщении.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что актуальную информацию о нагрузке на систему здравоохранения органы власти и местного самоуправления могут получать с помощью медицинского компонента новой информационно-аналитической системы СОТА.

На совещании обсудили имеющиеся возможности для увеличения тестирования пациентов с подозрением на COVID-19 и процесса вакцинации, особенно – уязвимых категорий населения.

СПРАВКА. СОТА – информационно-аналитическая система Главного ситуационного центра Украины. Система работает с Big Data, обеспечивает хранение, объединение и анализ данных из различных источников по более 20 направлениям для мониторинга состояния нацбезопасности и координации деятельности государственных органов. Среди направлений – социальная, внутри- и внешнеполитическая безопасность, события в зоне проведения ООС, ситуация с COVID-19 в мире и в Украине, и многое другое.

Читайте также: Вакцинированные и переболевшие тоже должны носить маски – Минздрав

Наталия Медведева
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снбо Алексей Данилов коронавирус
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