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Спасатели предупреждают об ухудшении погоды: в Украине ожидаются грозы, шквалы и град

28.05.2021, 09:30
Спасатели предупреждают об ухудшении погоды: в Украине ожидаются грозы, шквалы и град - Фото
Иллюстративное фото: needpix.com

Сегодня, 28 мая, в Украине ожидаются грозы, град и шквальный ветер. Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Грозы прогнозируются по всей территории Украины, кроме западных областей. В северных и большинстве центральных областей в отдельных районах ожидается град и шквальный ветер до 15-20 м/с.

В Киевской области ожидаются грозы, местами град и сильный ветер.

Уровень опасности погодных условий – желтый, это означает потенциальную угрозу.

Денис Юдин
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шквалы погода гроза град
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