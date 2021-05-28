Спасатели предупреждают об ухудшении погоды: в Украине ожидаются грозы, шквалы и град
28.05.2021, 09:30
Иллюстративное фото: needpix.com
Сегодня, 28 мая, в Украине ожидаются грозы, град и шквальный ветер. Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Грозы прогнозируются по всей территории Украины, кроме западных областей. В северных и большинстве центральных областей в отдельных районах ожидается град и шквальный ветер до 15-20 м/с.
В Киевской области ожидаются грозы, местами град и сильный ветер.
Уровень опасности погодных условий – желтый, это означает потенциальную угрозу.
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