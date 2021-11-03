Украинизация. Языковой омбудсмен предложил изменить названия десятков населенных пунктов
Нескольким десяткам населенных пунктов предложили изменить названия в соответствии с нормами украинского языка. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает пресс-служба президента.
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Креминь рассказал, что подписал обращения к руководителям "нескольких десятков" местных органов власти с просьбой привести название населенных пунктов в соответствие с нормами украинского языка.
"Это такие населенные пункты, как Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надеждовка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск и многие другие", – отметил он.
Креминь также уточнил, что у многих населенных пунктов есть свои исторические названия, которые они утратили во время коммунистической власти.
Уполномоченный напомнил, что географические названия, а также названия скверов, бульваров, улиц, переулков, спусков, проездов, проспектов, площадей, набережных, мостов и других объектов должны быть на государственном языке.
- В апреле 2019 года был принят закон о государственном языке, он вступил в силу 16 июля того же года.
- В марте 2021-го президент Владимир Зеленский заявил, что украинский полностью защищен, а те, кто поднимает языковой вопрос – "хочет хайпануть".
- 19 июня Кабмин одобрил концепцию госпрограммы о так называемой "мягкой украинизации".
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