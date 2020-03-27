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Украинцев на автомобилях и пешком продолжают пропускать через госграницу - ГПСУ

Украинцев на автомобилях и пешком продолжают пропускать через госграницу - ГПСУ - Фото
Усиленный контроль на границе Украины (Фото: пресс-служба ГПСУ)
27.03.2020, 20:08

Для прекращения пропуска граждан через госграницу необходимо дополнительное распоряжение правительства

Украинские граждане все еще имеют возможность пересекать госграницу на собственном автотранспорте или пешком. Прекращение пропуска граждан возможно только после соответствующего решения Кабмина. Об этом в комментарии hromadske заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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"Надо дождаться, будет ли какое-то дополнительное распоряжение правительства, которое будет устанавливать какие-то новые ограничения, которые могут касаться государственной границы, но стоит прислушаться к сообщениям, которые озвучивал министр иностранных дел, который отмечал, что автомобильное сообщение не будет прекращаться, а также люди смогут прибывать в пешем порядке", - сказал представитель ГПСУ.

Он добавил, что тех, кто прибывает пешком, будут обеспечивать автобусами.

Согласно сообщению пресс-службы ГПСУ, на украинско-польской границе большая очередь образовалась только в пункте пропуска "Краковец". Там скопились 1800 человек.

Пограничники отметили, что сегодня в пунктах пропуска на границе с Польшей значительно возросло количество граждан Украины, которые прибыли без собственного транспорта. В связи с этим, а также из-за дополнительных контрольно-профилактических мероприятий наблюдается накопление людей в пунктах пропуска сопредельных стран.

"Государственная пограничная служба Украины принимает меры для скорейшего пропуска граждан без ослабления качества контроля", - сказано в сообщении.

  • 25 марта на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинскую границу необходимо закрыть для любых пассажирских перевозок, поскольку с потоком граждан из-за границы в стране возросло количество случаев заражения коронавирусом.
  • Вчера в своем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что с 27 марта будет закрыта государственная граница Украины и приостановлены все пассажирские перевозки.
  • Сегодня тысячи украинцев пришли пешком к границе.

Ребрина Вадим
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