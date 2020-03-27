Украинцев на автомобилях и пешком продолжают пропускать через госграницу - ГПСУ

Украинские граждане все еще имеют возможность пересекать госграницу на собственном автотранспорте или пешком. Прекращение пропуска граждан возможно только после соответствующего решения Кабмина. Об этом в комментарии hromadske заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
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"Надо дождаться, будет ли какое-то дополнительное распоряжение правительства, которое будет устанавливать какие-то новые ограничения, которые могут касаться государственной границы, но стоит прислушаться к сообщениям, которые озвучивал министр иностранных дел, который отмечал, что автомобильное сообщение не будет прекращаться, а также люди смогут прибывать в пешем порядке", - сказал представитель ГПСУ.
Он добавил, что тех, кто прибывает пешком, будут обеспечивать автобусами.
Согласно сообщению пресс-службы ГПСУ, на украинско-польской границе большая очередь образовалась только в пункте пропуска "Краковец". Там скопились 1800 человек.
Пограничники отметили, что сегодня в пунктах пропуска на границе с Польшей значительно возросло количество граждан Украины, которые прибыли без собственного транспорта. В связи с этим, а также из-за дополнительных контрольно-профилактических мероприятий наблюдается накопление людей в пунктах пропуска сопредельных стран.
"Государственная пограничная служба Украины принимает меры для скорейшего пропуска граждан без ослабления качества контроля", - сказано в сообщении.