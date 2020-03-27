Украинцев на автомобилях и пешком продолжают пропускать через госграницу - ГПСУ

Усиленный контроль на границе Украины (Фото: пресс-служба ГПСУ)

Украинские граждане все еще имеют возможность пересекать госграницу на собственном автотранспорте или пешком. Прекращение пропуска граждан возможно только после соответствующего решения Кабмина. Об этом в комментарии hromadske заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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"Надо дождаться, будет ли какое-то дополнительное распоряжение правительства, которое будет устанавливать какие-то новые ограничения, которые могут касаться государственной границы, но стоит прислушаться к сообщениям, которые озвучивал министр иностранных дел, который отмечал, что автомобильное сообщение не будет прекращаться, а также люди смогут прибывать в пешем порядке", - сказал представитель ГПСУ.

Он добавил, что тех, кто прибывает пешком, будут обеспечивать автобусами.

Согласно сообщению пресс-службы ГПСУ, на украинско-польской границе большая очередь образовалась только в пункте пропуска "Краковец". Там скопились 1800 человек.

Пограничники отметили, что сегодня в пунктах пропуска на границе с Польшей значительно возросло количество граждан Украины, которые прибыли без собственного транспорта. В связи с этим, а также из-за дополнительных контрольно-профилактических мероприятий наблюдается накопление людей в пунктах пропуска сопредельных стран.

"Государственная пограничная служба Украины принимает меры для скорейшего пропуска граждан без ослабления качества контроля", - сказано в сообщении.

25 марта на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинскую границу необходимо закрыть для любых пассажирских перевозок, поскольку с потоком граждан из-за границы в стране возросло количество случаев заражения коронавирусом.

Вчера в своем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что с 27 марта будет закрыта государственная граница Украины и приостановлены все пассажирские перевозки.

Сегодня тысячи украинцев пришли пешком к границе.