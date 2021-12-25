В ближайшие часы Киев и область накроет сильный ветер: объявлено штормовое предупреждение

Сегодня в Киеве и Киевской области ожидается сильны ветер, там объявлен первый уровень опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В ближайший час с сохранением до конца дня 25 декабря порывы ветра 15-20 м/с. Первый уровень опасности, желтый", – заявляют спасатели.

Там призывают держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться.

23 ноября 2021 года в Киеве прошел первый в этом году снег, город встал в пробках.

20 декабря в Киеве, на улице Кирилловской, из-за ухудшения погодных условий сошел с рельсов трамвай.

В Киеве приступили к работе стационарные пункты обогрева населения, расположенные в помещениях коммунальных предприятий, больницах, территориальных центрах социального обслуживания.

Читайте также: На украинской станции в Антарктиде – рекорд по снегу за 20 лет: фото

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.