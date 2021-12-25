UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В ближайшие часы Киев и область накроет сильный ветер: объявлено штормовое предупреждение

Цей матеріал також доступний українською
25.12.2021, 09:30
В ближайшие часы Киев и область накроет сильный ветер: объявлено штормовое предупреждение - Фото
Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА

Сегодня в Киеве и Киевской области ожидается сильны ветер, там объявлен первый уровень опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В ближайший час с сохранением до конца дня 25 декабря порывы ветра 15-20 м/с. Первый уровень опасности, желтый", – заявляют спасатели. 

Там призывают держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться. 

В ближайшие часы Киев и область накроет сильный ветер: объявлено штормовое предупреждение
  • 23 ноября 2021 года в Киеве прошел первый в этом году снег, город встал в пробках.
  • 20 декабря в Киеве, на улице Кирилловской, из-за ухудшения погодных условий сошел с рельсов трамвай.
  • В Киеве приступили к работе стационарные пункты обогрева населения, расположенные в помещениях коммунальных предприятий, больницах, территориальных центрах социального обслуживания.

Читайте также: На украинской станции в Антарктиде – рекорд по снегу за 20 лет: фото

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
погода в Украине ГСЧС штормовое предупреждение
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 