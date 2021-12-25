В ближайшие часы Киев и область накроет сильный ветер: объявлено штормовое предупреждение
25.12.2021, 09:30
Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА
Сегодня в Киеве и Киевской области ожидается сильны ветер, там объявлен первый уровень опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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"В ближайший час с сохранением до конца дня 25 декабря порывы ветра 15-20 м/с. Первый уровень опасности, желтый", – заявляют спасатели.
Там призывают держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться.
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