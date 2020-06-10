Медики выяснили влияние коронавируса на первые недели беременности

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Сейчас нет никаких доказательств возможного негативного влияния болезни COVID-19 на течение беременности у больной женщины в первом триместре. О предварительных результатах исследования пишет группа датских медиков, препринт их статьи опубликован на medRxiv.

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Некоторые вирусные инфекции вредны для плода на этом этапе беременности (1—13 недели), ее течения, и могут привести к потере беременности.

"Материнская инфекция SARS-CoV-2 не выглядела вредной в первом триместре беременности. Инфекция не влияла на показатели пренатального скрининга, а женщины с антителами к SARS-CoV-2 не были чрезмерно представлены среди женщин с потерей беременности", - пишут медики. Наличие COVID-19 у матерей, вероятно, не влияет негативно на течение беременности на этом этапе, отметили авторы.

СПРАВКА. Скрининг затылочной полупрозрачности - процедура УЗИ в первом триместре беременности. У эмбрионов с повышенным содержанием жидкости у основания шеи (затылочная складка) могут быть хромосомные аномалии.

В исследовании приняли участие 1019 беременных женщин с двойным ПЦР-тестом на SARS-CoV-2 и 36 женщин с потерей беременности. Выборка сделана с 17 февраля по 23 апреля 2020 года во время пика эпидемии Дании в отделении акушерства и гинекологии при Копенгагенской университетской клинике Видовре. Это крупнейшее акушерское отделение в Дании, обслуживает около 12% родов в стране.

Статья пока носит статус препринта. Это значит, что результаты еще не подтверждены независимыми экспертами и поэтому их не следует использовать для клинической практики. Во время пандемии появляется множество исследований – экспертные коллегии не успевают обрабатывать их оперативно.

Авторы пишут, что нужны более тщательные серологические исследования, изучающие влияние SARS-CoV-2 на поздних стадиях беременности.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

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