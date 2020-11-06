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В Киеве и четырех областях за сутки выявили больше всего заболевших COVID-19: динамика

06.11.2020, 08:32
В Киеве и четырех областях за сутки выявили больше всего заболевших COVID-19: динамика - Фото
Иллюстративное фото: Сергей Чириков/ЕРА

Меньше всего заразившихся коронавирусом за последние сутки – в Кировоградской области

За последние сутки наибольшее количество заболевших COVID-19 выявили в Киеве (1002), Харьковской (801), Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

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Меньше всего инфицированных за этот период зафиксировали в Кировоградской области – 78.

Динамика по регионам:

  • Киев – 42375 случаев  (1002 за сутки);
  • Винницкая область – 11 923 случая (279);
  • Волынская область – 15 313 ​​случаев (424);
  • Днепропетровская область – 17 014 случаев (414);
  • Донецкая область – 13 128 случаев (255);
  • Житомирская область – 17 189 случаев (591);
  • Закарпатская область – 16 268 случаев (425);
  • Запорожская область – 12 196 случаев (446);
  • Ивано-Франковская область – 23 032 случая (511);
  • Киевская область – 18763 случаи (434);
  • Кировоградская область – 2891 случай (78);
  • Луганская область – 4214 случаев (110);
  • Львовская область – 32 425 случаев (356);
  • Николаевская область – 9605 случаев (299);
  • Одесская область – 27392 случаи (554);
  • Полтавская область – 11 337 случаев (258);
  • Ровенская область – 21 026 случаев (355);
  • Сумская область – 13 635 случаев (439);
  • Тернопольская область – 21 708 случаев (209);
  • Харьковская область – 41 131 случай (801);
  • Херсонская область – 5027 случаев (175);
  • Хмельницкая область – 18 438 случаев (449);
  • Черкасская область – 10 292 случая (207);
  • Черновицкая область – 24 079 случаев (371);
  • Черниговская область – 9787 случаев (285);

Данные по временно оккупированным территориям Крыма, Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

Вчера, 5 ноября, в Украине выявили 9721 нового инфицированного/заболевшего коронавирусной инфекцией (9850 днем ранее).

  • 2 ноября в Украине вступили в силу новые карантинные зоны. В красной – 11 областных центров.
  • Вчера, 4 ноября, в Украине выявили 9850 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (9525 днем ранее) – это новый рекорд за время эпидемии. 

Читайте также: Минздрав предлагает ввести новые карантинные ограничения из-за коронавируса: перечень

Арина Толина
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