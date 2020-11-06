В Киеве и четырех областях за сутки выявили больше всего заболевших COVID-19: динамика
Меньше всего заразившихся коронавирусом за последние сутки – в Кировоградской области
За последние сутки наибольшее количество заболевших COVID-19 выявили в Киеве (1002), Харьковской (801), Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
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Меньше всего инфицированных за этот период зафиксировали в Кировоградской области – 78.
Динамика по регионам:
- Киев – 42375 случаев (1002 за сутки);
- Винницкая область – 11 923 случая (279);
- Волынская область – 15 313 случаев (424);
- Днепропетровская область – 17 014 случаев (414);
- Донецкая область – 13 128 случаев (255);
- Житомирская область – 17 189 случаев (591);
- Закарпатская область – 16 268 случаев (425);
- Запорожская область – 12 196 случаев (446);
- Ивано-Франковская область – 23 032 случая (511);
- Киевская область – 18763 случаи (434);
- Кировоградская область – 2891 случай (78);
- Луганская область – 4214 случаев (110);
- Львовская область – 32 425 случаев (356);
- Николаевская область – 9605 случаев (299);
- Одесская область – 27392 случаи (554);
- Полтавская область – 11 337 случаев (258);
- Ровенская область – 21 026 случаев (355);
- Сумская область – 13 635 случаев (439);
- Тернопольская область – 21 708 случаев (209);
- Харьковская область – 41 131 случай (801);
- Херсонская область – 5027 случаев (175);
- Хмельницкая область – 18 438 случаев (449);
- Черкасская область – 10 292 случая (207);
- Черновицкая область – 24 079 случаев (371);
- Черниговская область – 9787 случаев (285);
Данные по временно оккупированным территориям Крыма, Донецкой и Луганской областей отсутствуют.
Вчера, 5 ноября, в Украине выявили 9721 нового инфицированного/заболевшего коронавирусной инфекцией (9850 днем ранее).
- 2 ноября в Украине вступили в силу новые карантинные зоны. В красной – 11 областных центров.
- Вчера, 4 ноября, в Украине выявили 9850 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (9525 днем ранее) – это новый рекорд за время эпидемии.
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