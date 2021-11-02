UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Киеве вновь COVID-рекорд по количеству смертей – 60 человек. Прошлый был три дня назад

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2021, 11:15
В Киеве вновь COVID-рекорд по количеству смертей – 60 человек. Прошлый был три дня назад - Фото
Иллюстративное фото (Скриншот из видео Радио Свобода)

В Киеве за последние сутки, 1 ноября, умерло рекордное количество больных коронавирусом – 60 человек. Об этом свидетельствуют данные пресс-службы Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За минувшие сутки в Киеве зафиксировали 1738 новых случаев COVID-19. Рекорд по количеству заразившихся в Киеве зафиксировали 2 апреля 2021-го: в тот день в столице заболели 2053 человек.

От осложнений инфекции умерли 60 человек – это рекорд для Киева. Прошлый максимум зафиксировали 30 октября, тогда мэр Виталий Кличко сообщал о 54 смертях.

Скриншот: Статистика СНБО по Киеву

Всего за время эпидемии в Киеве заразились 261 535 человек, выздоровели – 230 623, а умерли – 6268.

Кличко на своей странице в Facebook уточнил, что среди умерших 39 женщин в возрасте от 38 до 89 лет и 21 мужчина от 49 до 93 лет.

Больше всего новых случаев выявили в Деснянском районе – 569, Дарницком – 262, и в Святошинском районе – 254.

Скриншот: Виталий Кличко/Facebook

Читайте также: Пробки, дорогое такси, номинальная проверка документов. Первый день "локдауна" в Киеве

Елизавета Кумбер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев рекорд смертность антирекорд коронавирус   COVID-19 виталий кличко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 