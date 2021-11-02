В Киеве вновь COVID-рекорд по количеству смертей – 60 человек. Прошлый был три дня назад

В Киеве за последние сутки, 1 ноября, умерло рекордное количество больных коронавирусом – 60 человек. Об этом свидетельствуют данные пресс-службы Минздрава.

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За минувшие сутки в Киеве зафиксировали 1738 новых случаев COVID-19. Рекорд по количеству заразившихся в Киеве зафиксировали 2 апреля 2021-го: в тот день в столице заболели 2053 человек.

От осложнений инфекции умерли 60 человек – это рекорд для Киева. Прошлый максимум зафиксировали 30 октября, тогда мэр Виталий Кличко сообщал о 54 смертях.

Всего за время эпидемии в Киеве заразились 261 535 человек, выздоровели – 230 623, а умерли – 6268.

Кличко на своей странице в Facebook уточнил, что среди умерших 39 женщин в возрасте от 38 до 89 лет и 21 мужчина от 49 до 93 лет.

Больше всего новых случаев выявили в Деснянском районе – 569, Дарницком – 262, и в Святошинском районе – 254.

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Елизавета Кумбер

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