В Киевской области выявлен третий случай COVID-19 - облгосадминистрация

Иллюстративное фото: пресс-служба КОГА/Facebook

В Киевской области подтвержден третий случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил в Facebook исполняющий обязанности главы Киевской ОГА Василий Володин.

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"Только что стало известно о третьем подтвержденном случае заболевания коронавирусом в Киевской области", - заявил Володин.

По информации Минздрава на 20:00 20 марта, в Украине было 29 подтвержденных случая, о новом заболевшем в Киевской области не сообщалось.

11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.

17 марта они были усилены: перечень ограничений

Сегодня в Киеве, в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях введен режим чрезвычайной ситуации.

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