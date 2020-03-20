В Киевской области выявлен третий случай COVID-19 - облгосадминистрация

В Киевской области подтвержден третий случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил в Facebook исполняющий обязанности главы Киевской ОГА Василий Володин.
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"Только что стало известно о третьем подтвержденном случае заболевания коронавирусом в Киевской области", - заявил Володин.
По информации Минздрава на 20:00 20 марта, в Украине было 29 подтвержденных случая, о новом заболевшем в Киевской области не сообщалось.
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