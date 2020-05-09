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В Кировоградской области от коронавируса умер врач

В Кировоградской области от коронавируса умер врач - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА
09.05.2020, 14:40

В Кировоградской области умер 63-летний врач, который, вероятно, инфицировался во время общения со страшим братом

В Кировоградской области умер 63-летний врач детской областной больницы. Об этом сообщает пресс-служба Кировоградской ОГА. 

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"Мужчина находился в областной больнице на госпитализации. Долгое время был на искусственной вентиляции легких", - заявил глава ОГА Андрей Балонь.

Он добавил, что "есть основания полагать, что умерший мужчина инфицировался во время общения со старшим братом - врачом Центра экстренной медицинской помощи, который умер от коронавируса 17 апреля".

Владислав Сердюк
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