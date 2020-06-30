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В МВД потратили на COVID-19 больше, чем опорные больницы 18 областей - Dozorro

В МВД потратили на COVID-19 больше, чем опорные больницы 18 областей - Dozorro - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба МВД
30.06.2020, 10:53

По данным Dozorro, на Центральный госпиталь МВД для борьбы с COVID-19 потрачено более 120 млн грн. На опорные больницы Хмельницкой области – 12,8 млн

Подчиненные Министерству внутренних дел структуры, которые не предназначены для госпитализации больных COVID-19, потратили на борьбу с коронавирусом большую сумму, чем 171 опорная больница в 18 областях. Об этом сообщает Dozorro.

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По данным проекта, МВД по упрощенной коронавирусной процедуре заключило договоров на 600 млн гривень, что составляет примерно 14% от общей суммы, потраченной на борьбу с эпидемией, и превышает расходы 171 опорной больницы из 18 областей. Треть этих денег (примерно 217 млн) пошла на оснащение больниц ведомства, в частности более 120 млн - на Центральный госпиталь МВД.

"Эти средства пошли на покупку тестов и средств индивидуальной защиты. В то же время, по информации Минздрава, подчиненные МВД заведения не являются опорными больницами: при обнаружении симптомов коронавирусной болезни, правоохранителей так же госпитализируют в другие медицинские учреждения", - пишут в Dozorro. 

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Для сравнения журналисты приводят в пример опорные больницы Черновицкой области, одного из наиболее пострадавших от эпидемии регионов страны. Суммарно на них было потрачено 38,6 млн - почти в три раза меньше, чем на Центральный госпиталь МВД.

"Эта область занимает лидирующие места по количеству выявленных случаев коронавируса - на конец июня их было более 4 400. В то же время, по информации правоохранителей, за все время пандемии в госпитале МВД проходило лечение три десятка человек с подтвержденным диагнозом COVID-19", - пишут журналисты проекта.

В Центральном госпитале МВД не ответили на запрос журналистов о комментарии на момент выхода публикации. В пресс-службе же МВД объясняют такие траты необходимостью обезопасить правоохранителей, которые, по данным пресс-службы, являются второй социальной группой с наивысшим числом заболевших.  

  • 29 марта для ускорения закупок Кабмин разрешил покупать необходимое для борьбы с коронавирусом оборудование по упрощенной процедуре - без проведения публичного конкурса.
  • 19 июня бюджетный комитет Верховной Рады одобрил выделение МВД 2,5 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19
  • По состоянию на 30 июня обеспеченность опорных больниц средствами для борьбы с эпидемией составляет 76,94%, сообщают в Минздраве. 

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График - Dozorro

Марк Сировой
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