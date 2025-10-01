В Одесской области 2 октября объявили днем траура из-за гибели людей в ливень
2 октября в Одесской области объявлено днем траура из-за гибели девяти человек из-за непогоды. Глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что подписал соответствующее распоряжение.
Среди погибших пятеро членов одной семьи, в том числе ребенок.
В день траура на зданиях органов власти, предприятий, учреждений и организаций области будут приспущены государственные флаги Украины, а развлекательные мероприятия ограничены.
"Это неописуемая боль для всей Одесской области и наша общая потеря... Выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших", – сообщил он.
По состоянию на 16:40 свет удалось вернуть еще примерно 8000 потребителей в семи населенных пунктах области. Без электроснабжения из-за непогоды продолжают находиться ориентировочно 28 000.
- Сильный ливень в Одессе началась 30 сентября. Из-за непогоды в городе и области возникли проблемы с электричеством, также были затоплены улицы. Школы будут работать дистанционно.
- 1 октября стало известно, что в результате непогоды погибли девять человек, среди них – ребенок.
- Зеленский поручил провести проверку работы в Одессе и всех фактов, которые могли вызвать такие значительные негативные последствия. Ждет отчета 3 октября.
