В Одесской области 2 октября объявили днем траура из-за гибели людей в ливень

Среди девяти погибших одна семья из четырех взрослых и ребенка

Ливень в Одессе (Фото: ГСЧС)

2 октября в Одесской области объявлено днем траура из-за гибели девяти человек из-за непогоды. Глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что подписал соответствующее распоряжение.

Среди погибших пятеро членов одной семьи, в том числе ребенок.

В день траура на зданиях органов власти, предприятий, учреждений и организаций области будут приспущены государственные флаги Украины, а развлекательные мероприятия ограничены.

"Это неописуемая боль для всей Одесской области и наша общая потеря... Выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших", – сообщил он.

По состоянию на 16:40 свет удалось вернуть еще примерно 8000 потребителей в семи населенных пунктах области. Без электроснабжения из-за непогоды продолжают находиться ориентировочно 28 000.