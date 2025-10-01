В Одеській області 2 жовтня оголосили Днем жалоби через загибель людей у зливу

Серед дев'ятьох загиблих одна родина з чотирьох дорослих та дитини

Злива в Одесі (Фото: ДСНС)

2 жовтня в Одеській області оголошене Днем жалоби через загибель дев'ятьох осіб через негоду. Очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що підписав відповідне розпорядження.

Серед загиблих п’ятеро членів однієї родини, зокрема дитина.

У День жалоби на будівлях органів влади, підприємств, установ та організацій області будуть приспущені державні прапори України, а розважальні заходи обмежені.

"Це невимовний біль для всієї Одещини та наша спільна втрата... Висловлюю глибокі співчуття родинам і близьким загиблих", – повідомив він.

Станом на 16:40 світло вдалося повернути ще приблизно 8000 споживачів у семи населених пунктах області. Без електропостачання через негоду продовжують перебувати орієнтовно 28 000.