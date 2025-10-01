В Одеській області 2 жовтня оголосили Днем жалоби через загибель людей у зливу
2 жовтня в Одеській області оголошене Днем жалоби через загибель дев'ятьох осіб через негоду. Очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що підписав відповідне розпорядження.
Серед загиблих п’ятеро членів однієї родини, зокрема дитина.
У День жалоби на будівлях органів влади, підприємств, установ та організацій області будуть приспущені державні прапори України, а розважальні заходи обмежені.
"Це невимовний біль для всієї Одещини та наша спільна втрата... Висловлюю глибокі співчуття родинам і близьким загиблих", – повідомив він.
Станом на 16:40 світло вдалося повернути ще приблизно 8000 споживачів у семи населених пунктах області. Без електропостачання через негоду продовжують перебувати орієнтовно 28 000.
- Сильна злива в Одесі розпочалася 30 вересня. Через негоду у місті та області виникли проблеми з електрикою, також були затоплені вулиці. Школи працюватимуть дистанційно.
- 1 жовтня стало відомо, що внаслідок негоди загинуло девʼять людей, серед них – дитина.
- Зеленський доручив провести перевірку роботи в Одесі та усіх фактів, що могли спричинити такі значні негативні наслідки. Чекає звіту 3 жовтня.
