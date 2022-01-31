В Украине более 22 000 новых заболевших COVID-19: Львовская область – лидер

Вчера, 30 января, в Украине выявили 22 026 заболевших COVID-19 (днем ранее – 24 508). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – во Львовской (2934), Хмельницкой (2092), Житомирской (1576) и Одесской (1412) областях, в Киеве – 1026 заболевших, передает пресс-служба Минздрава.

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За сутки по всей стране умерли 78 инфицированных (днем ранее – 94), выздоровели – 4346 (3145), были госпитализированы – 2322 (3692).

Было сделано 64 072 теста (112 736). Методом ПЦР – 36 354 (66 908), ИФА – 2756 (3322), экспресс-тестов – 24 962 (42 506).

На утро 31 января в Украине выявили 4 064 495 заболевших за все время эпидемии коронавируса: умерли 100 203 инфицированных, выздоровели – 3 622 745.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1026 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 1058);

Винницкая область – 1070 (986);

Волынская – 420 (395);

Днепропетровская – 781 (688);

Донецкая – 584 (643);

Житомирская – 1576 (2013);

Закарпатская – 684 (439);

Запорожская – 142 (394);

Ивано-Франковская – 1006 (1664);

Киевская – 591 (644);

Кировоградская – 233 (214);

Луганская – 130 (264);

Львовская – 2934 (3043);

Николаевская – 537 (486);

Одесская – 1412 (1175);

Полтавская – 291 (306);

Ровенская – 823 (1172);

Сумская – 1331 (1554);

Тернопольская – 1124 (884);

Харьковская – 1294 (1722);

Херсонская – 452 (448);

Хмельницкая – 2092 (1883);

Черкасская – 432 (541);

Черновицкая – 870 (924);

Черниговская – 191 (968).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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