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В Украине более 22 000 новых заболевших COVID-19: Львовская область – лидер

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2022, 08:21
В Украине более 22 000 новых заболевших COVID-19: Львовская область – лидер - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 30 января, в Украине выявили 22 026 заболевших COVID-19 (днем ранее – 24 508). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – во Львовской (2934), Хмельницкой (2092), Житомирской (1576) и Одесской (1412) областях, в Киеве – 1026 заболевших, передает пресс-служба Минздрава.

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За сутки по всей стране умерли 78 инфицированных (днем ранее – 94), выздоровели – 4346 (3145), были госпитализированы – 2322 (3692).

Было сделано 64 072 теста (112 736). Методом ПЦР – 36 354 (66 908), ИФА – 2756 (3322), экспресс-тестов – 24 962 (42 506).

На утро 31 января в Украине выявили 4 064 495 заболевших за все время эпидемии коронавируса: умерли 100 203 инфицированных, выздоровели – 3 622 745.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1026 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 1058);
Винницкая область – 1070 (986);
Волынская – 420 (395);
Днепропетровская – 781 (688);
Донецкая – 584 (643);
Житомирская – 1576 (2013);
Закарпатская – 684 (439);
Запорожская – 142 (394);
Ивано-Франковская – 1006 (1664);
Киевская – 591 (644);
Кировоградская – 233 (214);
Луганская – 130 (264);
Львовская – 2934 (3043);
Николаевская – 537 (486);
Одесская – 1412 (1175);
Полтавская – 291 (306);
Ровенская – 823 (1172);
Сумская – 1331 (1554);
Тернопольская – 1124 (884);
Харьковская – 1294 (1722);
Херсонская – 452 (448);
Хмельницкая – 2092 (1883);
Черкасская – 432 (541);
Черновицкая – 870 (924);
Черниговская – 191 (968).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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