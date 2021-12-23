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В Украине более 7000 заболевших коронавирусом за сутки: лидируют Киев и Донецкая область

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23.12.2021, 08:25
В Украине более 7000 заболевших коронавирусом за сутки: лидируют Киев и Донецкая область - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За прошедшие сутки в Украине выявили 7312 заболевших коронавирусом (днем ранее – 6363). Больше всего диагнозов COVID-19 поставили в Киеве (1211), Донецкой (531) и Львовской (417) областях, сообщает пресс-служба Минздрава.

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По всей стране умерли 275 инфицированных (днем ранее – 301), выздоровел 16 521 пациент (19 494), были госпитализированы – 1691 (2241).

Было сделано 70 136 тестов на коронавирус (81 514). Методом ПЦР – 32 402 (33 856), ИФА – 6665 (7109), экспресс-тестов – 31 069 (40 549).

На утро 22 декабря в Украине зафиксировали 3 630 391 заболевшего за все время эпидемии: умерли 94 184 пациента, выздоровели – 3 393 420.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1211 (днем раньше – 1403);
Винницкая область – 201 (251);
Волынская – 221 (376);
Днепропетровская – 231 (170);
Донецкая – 531 (362);
Житомирская – 243 (120);
Закарпатская – 279 (182);
Запорожская – 303 (392);
Ивано-Франковская – 298 (158);
Киевская – 355 (354);
Кировоградская – 73 (95);
Луганская – 59 (77);
Львовская – 417 (166);
Николаевская – 198 (219);
Одесская – 174 (154);
Полтавская – 495 (349);
Ровенская – 208 (244);
Сумская – 228 (157);
Тернопольская – 246 (130);
Харьковская – 259 (213);
Херсонская – 77 (121);
Хмельницкая – 387 (183);
Черкасская – 223 (309);
Черновицкая – 117 (87);
Черниговская – 278 (91).

Нет данных из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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