В Украине можно проводить уже 1200 исследований на коронавирус в сутки – Ляшко

Виктор Ляшко (скриншот из видеозаписиICTV)

Мощность национальной вирусологической референс-лаборатории Украины вследствие дооснащения возросла с 200 исследований проб на коронавирус в сутки до 1200. Об этом в эфире программы Свобода слова на канале ICTV заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

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По его словам, привезенные самолетом из Китая тесты на коронавирус позволят увеличить количество географических точек на карте Украины, где будут проводить проверку на наличие инфекции в пробах, и с каждой новой партией тестов число таких точек будет расти.

"Это позволит нам оперативнее, за счет именно мест доставки образцов, проводить исследования", - отметил он.

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Главный санитарный врач страны утверждает, что лабораторная база готова к работе во время эпидемии коронавирусной инфекции.

"Но число больных будет расти не потому, что мы расширяем диагностику, а за счет того, что у нас появилось распространение вируса внутри страны и, все-таки, как и в других странах, мы ожидаем всплеск (заболеваемости), пиковую нагрузку на систему здравоохранения", - сказал специалист.

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