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В Украине под 13 000 новых заболевших COVID-19: лидер – Ивано-Франковская область

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2022, 08:24
В Украине под 13 000 новых заболевших COVID-19: лидер – Ивано-Франковская область - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 18 января, в Украине выявили 12 815 заболевших COVID-19 (днем ранее – 8558). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Ивано-Франковской (1575) области, Киеве (1268), Львовской (956), Сумской (860) и Винницкой (767) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине умерли 163 больных COVID-19 (днем ранее – 188), выздоровели – 5413 (5761), были госпитализированы – 2401 (1125).

По всей стране сделали 97 644 тестов (79 696). Методом ПЦР – 50 298 (37 678), ИФА – 6290 (5619), экспресс-тестов – 41 056 (36 399).

На утро 17 января в Украине зафиксировали 3 780 903 заболевших за все время эпидемии: умерли 98 712 человек, выздоровели – 3 567 336.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1268 больных COVID-19 в сутки (днем ранее – 972);
Винницкая область – 767 (372);
Волынская – 157 (142);
Днепропетровская – 414 (286);
Донецкая – 483 (365);
Житомирская – 258 (58);
Закарпатская – 292 (230);
Запорожская – 201 (188);
Ивано-Франковская – 1575 (640);
Киевская – 491 (345);
Кировоградская – 86 (61);
Луганская – 215 (207);
Львовская – 956 (870);
Николаевская – 222 (148);
Одесская – 534 (350);
Полтавская – 470 (473);
Ровенская – 568 (370);
Сумская – 860 (384);
Тернопольская – 528 (282);
Харьковская – 666 (678);
Херсонская – 305 (58);
Хмельницкая – 625 (239);
Черкасская – 300 (214);
Черновицкая – 513 (475);
Черниговская – 61 (151).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и частей Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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