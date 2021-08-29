В Украине под 2000 новых заболевших COVID-19. Больше всего – в Киеве и Харьковской области
За прошедшие сутки в Украине выявили 1906 заболевших коронавирусом (днем ранее – 2082). Больше всего новых пациентов с COVID-19 – в Киеве (240), Харьковской (156), Днепропетровской (140), Киевской (134) и Донецкой (132) областях, передает пресс-служба Минздрава.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
За сутки в Украине умерли 34 инфицированны коронавирусом (днем ранее – 54), 685 человек выздоровели (1025), 772 – были госпитализированы (708).
По всей стране сделали 38 864 теста на COVID-19 (58 135): методом ПЦР – 18 344 (27 605), ИФА – 3661 (8272), экспресс-тестов – 16 859 (22 258).
За все время эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 2 284 191 заболевшего COVID-19, из них умерли 53 720 человек, выздоровели 2 206 392 пациента.
Читайте также: Украина хочет разорвать контракты на поставку вакцин Novavax и Covishield из Индии – Ляшко
Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 240 случаев COVID-19 за сутки (днем ранее – 266)
Винницкая область – 34 (40);
Волынская – 21 (21);
Днепропетровская – 140 (130)
Донецк – 132 (157)
Житомирская – 86 (41);
Закарпатская – 11 (11);
Запорожская – 66 (84);
Ивано-Франковская – 57 (60);
Киевская – 134 (68);
Кировоградская – 20 (22);
Луганская – 29 (65)
Львовская – 101 (189)
Николаевская – 15 (39);
Одесская – 121 (155)
Полтавская – 29 (38)
Ровенская – 30 (41);
Сумская – 63 (47)
Тернопольская – 67 (57);
Харьковская – 156 (187)
Херсонская – 77 (63)
Хмельницкая – 62 (40);
Черкасская – 24 (56);
Черновицкая – 126 (121)
Черниговская – 65 (84).
Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.
- На этой неделе в Украине был рекорд по вакцинации от коронавируса. До конца 2021-го в Украину должны поставить 28 млн доз вакцин от COVID-19.
- Минздрав планирует ревакцинацию украинцев от коронавируса через год.
Читайте также: Пандемия коронавируса будет длиться еще от двух до пяти лет – главсанврач
Комментарии