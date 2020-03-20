В Украине уже 29 случаев заболевания коронавирусом

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

В Украине на 20:00 20 марта подтверждено 29 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья.

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Три новых случая заболевания подтверждены в Ивано-Франковской, Львовской и Харьковской областях.

Новых летальных случаев за сегодня нет, всего в Украине, по информации Минздрава, зафиксировано три смерти от COVID-19.

Всего на данный момент выявлено: в Черновицкой области - 15 случаев, Киев - 3, Киевская область - 2, Ивано-Франковская - 2 (1 новый), Житомирская - 2, Днепропетровская - 2, Донецкая - 1, Харьковская - 1 (первый случай в области), Львовская - 1 (первый случай в области).

11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.

17 марта они были усилены: перечень ограничений

Сегодня в Киеве, в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях введен режим чрезвычайной ситуации.

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