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В Украине уменьшили срок самоизоляции заболевших коронавирусом

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2022, 16:37
В Украине уменьшили срок самоизоляции заболевших коронавирусом - Фото
Иллюстративное фото: freepik.com

В Украине изменили продолжительность амбулаторного и стационарного лечения пациентов с COVID-19, в том числе – срок самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Теперь самоизоляцию можно завершать через пять дней с даты появления симптомов коронавируса или получения положительного теста. Основное условие – отсутствие симптомов, делать ПЦР-тест для завершения самоизоляции не обязательно.

Если прошло менее пяти дней, а человек получил отрицательный результат ПЦР-тестирования на коронавирус, это также является основанием для завершения самоизоляции.

Ранее обязательная самоизоляция длилась 10 дней. То есть с момента появления симптомов или получения положительного результата тестирования должно было пройти 10 дней и еще три дня, в течение которых не должно быть симптомов COVID-19.

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Наталия Медведева
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коронавирус самоизоляция
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