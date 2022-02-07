В Украине уменьшили срок самоизоляции заболевших коронавирусом

В Украине изменили продолжительность амбулаторного и стационарного лечения пациентов с COVID-19, в том числе – срок самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Теперь самоизоляцию можно завершать через пять дней с даты появления симптомов коронавируса или получения положительного теста. Основное условие – отсутствие симптомов, делать ПЦР-тест для завершения самоизоляции не обязательно.

Если прошло менее пяти дней, а человек получил отрицательный результат ПЦР-тестирования на коронавирус, это также является основанием для завершения самоизоляции.

Ранее обязательная самоизоляция длилась 10 дней. То есть с момента появления симптомов или получения положительного результата тестирования должно было пройти 10 дней и еще три дня, в течение которых не должно быть симптомов COVID-19.

На пике волны коронавируса Минздрав прогнозирует под 60 000 заболевших ежедневно. По прогнозу ВОЗ, штаммом омикрон могут заразиться 50% европейцев.

При этом в ВОЗ осторожно предполагают, что нынешняя волна пандемии может стать последней для Европы, если сформируется глобальный иммунитет – после болезни или вакцинации.

19 января ВОЗ рекомендовала странам отменить или ослабить ограничения на международные поездки, поскольку это неэффективная мера для борьбы с распространением штамма омикрон.

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Наталия Медведева

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