Вакцина от COVID-19. Евросоюз одобрил контракт с CureVac
На сегодняшний день Еврокомиссия обеспечила получение не менее 1,2 миллиарда доз потенциальных вакцин разных производителей
Сегодня, 17 ноября, Европейская комиссия одобрила пятый контракт на покупку вакцины от COVID-19 – с европейской фармацевтической компанией CureVac. Об этом сообщается на сайте ЕК.
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Как отмечается, контракт предусматривает первоначальную закупку 225 миллионов доз от имени всех стран-членов ЕС, а также возможность запросить еще 180 миллионов доз.
Евросоюз уже подписал контракты на закупку потенциальных вакцин с компниями AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV и BioNtech/Pfizer, а также ведет переговоры с Moderna.
"На сегодняшний день Комиссия обеспечила получение не менее 1,2 миллиарда доз и выполняет обязательство по обеспечению равного доступа к безопасным, эффективным и доступным вакцинам не только для граждан ЕС, но и для самых бедных и уязвимых слоев населения мира. Большинство этих вакцин-кандидатов находятся на завершающей стадии клинических испытаний", – сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
CureVac, европейская компания, базирующаяся в Германии, подписала 6 июля кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком на сумму 75 миллионов евро на разработку и крупномасштабное производство вакцин, в том числе вакцины-кандидата CureVac против COVID-19.
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