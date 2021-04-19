Вакцинация Pfizer. В первый день привили более 350 человек

В течение первого дня вакцинации против коронавируса препаратом Pfizer в Украине привили 366 человек. Об этом сообщил директор Центра общественного здоровья Роман Родына, передает пресс-служба Минздрава.

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По его словам, вакцину доставили во все регионы Украины. Бригады, которые делают прививки, прошли соответствующее обучение.

"366 человек привили Pfizer в течение первого дня вакцинации – 18 апреля", – сказал Родына.

Он напомнил, что для вакцины Pfizer разработали и организовали отдельную логистику, приняли ряд специфических мер для обеспечения поддержки температурного режима (условия хранения вакцины Pfizer -80°C или -70°C).

Поскольку на региональных складах и в медучреждениях нет оборудования, которое бы обеспечило хранение, транспортировать будут вакцину еженедельно, каждые пять дней, из национальных складов в регионы.

Как отмечается, пять дней – это максимальный срок, когда препарат может находиться при более высоких температурах и не потерять свои свойства.

Pfizer – это третья вакцина в стране: с февраля начали прививать препаратом Covishield (AstraZeneca / Oxford), а с 13 апреля CoronaVac (от китайской компании Sinovac).

18 апреля в Украине началась вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer.

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Наталия Медведева

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