UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Вакцинация Pfizer. В первый день привили более 350 человек

19.04.2021, 17:30
Вакцинация Pfizer. В первый день привили более 350 человек - Фото
Вакцина Pfizer (Фото: пресс-служба КГГА)

В течение первого дня вакцинации против коронавируса препаратом Pfizer в Украине привили 366 человек. Об этом сообщил директор Центра общественного здоровья Роман Родына, передает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, вакцину доставили во все регионы Украины. Бригады, которые делают прививки, прошли соответствующее обучение.

"366 человек привили Pfizer в течение первого дня вакцинации – 18 апреля", – сказал Родына.

Он напомнил, что для вакцины Pfizer разработали и организовали отдельную логистику, приняли ряд специфических мер для обеспечения поддержки температурного режима (условия хранения вакцины Pfizer -80°C или -70°C).

Поскольку на региональных складах и в медучреждениях нет оборудования, которое бы обеспечило хранение, транспортировать будут вакцину еженедельно, каждые пять дней, из национальных складов в регионы.

Как отмечается, пять дней – это максимальный срок, когда препарат может находиться при более высоких температурах и не потерять свои свойства.

  • Pfizer – это третья вакцина в стране: с февраля начали прививать препаратом Covishield (AstraZeneca / Oxford), а с 13 апреля CoronaVac (от китайской компании Sinovac).
  • 18 апреля в Украине началась вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer.

Читайте также: В Украине в 2021 году выросла летальность от коронавируса – Минздрав

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коронавирус вакцинация Pfizer
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 