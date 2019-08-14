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ВККС: Два суда в Украине остаются без судей

ВККС: Два суда в Украине остаются без судей - Фото
Правосудие (фото - pixabay.com)
14.08.2019, 06:59

В Авдеевском городском и Станично-Луганском районных судах у судей нет полномочий, в ближайшее время ситуация не изменится

В двух судах Украины не может осуществляться правосудие, заявила пресс-служба ВККС.

"Речь идет об Авдеевском городском суде Донецкой области, где у судей нет полномочий, и Станично-Луганском районном суде Луганской области. Ситуация в указанных судах, к сожалению, некоторое время останется нерешенной", - рассказала пресс-служба.

В заявлении отмечено, что в Верховный совет правосудия уже направлено 467 рекомендаций о назначении кандидатов судьями. После того, как ВСП одобрит эти назначения, а президент выдаст соответствующие указы, ситуация с доступом к правосудию в судах первой инстанции "существенно улучшится", считают в ВККС.

Для подготовки нового судьи требуется два года, от объявления набора до указа президента, поэтому перезагрузка судейского корпуса не может быть быстрой, сообщает пресс-служба.

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