Те, кто навязывает страхи по поводу вакцин, подыгрывают России – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что те, кто навязывает людям страхи относительно вакцин против СOVID-19 и называют их "дерьмом" – сознательно или по глупости подыгрывают России. Именно РФ распространяет пропагандистский нарратив о небезопасности уже имеющихся западных вакцин. Об этом написал на своей страничке в Facebook.

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По его словам, РФ распространяет дезинформацию с целью пиара собственной вакцины Sputnik V.

"Моя позиция принципиальная и неизменная "Спутника" в Украине не будет", – сказал он.

В посте он также упомянул последний отчет Европейской службы внешних связей, в котором говорится, что Россия добавила более 100 новых примеров дезинформационных заявлений о вакцинации.

В частности России распространяет нарратив о том, что Запад пытается "дискредитировать" Sputnik V, а также о политизации процесса вакцинации в мире из-за чего Европа и США не хотят использовать вакцину РФ.

"Как китайские официальные каналы, так и прокремлевские СМИ распространили контент о предполагаемых побочных эффектах западных вакцин, искажая и делая сенсационные сообщения международных СМИ и связывая смерти с вакциной Pfizer / BioNTech в Норвегии, Испании и в других местах", – говорится в отчете.

Станислав Стороженко

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