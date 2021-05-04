Те, кто навязывает страхи по поводу вакцин, подыгрывают России – Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что те, кто навязывает людям страхи относительно вакцин против СOVID-19 и называют их "дерьмом" – сознательно или по глупости подыгрывают России. Именно РФ распространяет пропагандистский нарратив о небезопасности уже имеющихся западных вакцин. Об этом написал на своей страничке в Facebook.
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По его словам, РФ распространяет дезинформацию с целью пиара собственной вакцины Sputnik V.
"Моя позиция принципиальная и неизменная "Спутника" в Украине не будет", – сказал он.
В посте он также упомянул последний отчет Европейской службы внешних связей, в котором говорится, что Россия добавила более 100 новых примеров дезинформационных заявлений о вакцинации.
В частности России распространяет нарратив о том, что Запад пытается "дискредитировать" Sputnik V, а также о политизации процесса вакцинации в мире из-за чего Европа и США не хотят использовать вакцину РФ.
"Как китайские официальные каналы, так и прокремлевские СМИ распространили контент о предполагаемых побочных эффектах западных вакцин, искажая и делая сенсационные сообщения международных СМИ и связывая смерти с вакциной Pfizer / BioNTech в Норвегии, Испании и в других местах", – говорится в отчете.
- 9 февраля в ЕС были удивлены, почему РФ предлагает миллионы доз Sputnik V другим государствам, не вакцинировав собственное население.
- В марте в ЕМА начали изучать вакцину Sputnik V, поскольку ряд стран ЕС заказали ее, а в Венгрии этим препаратом уже вакцинируют. В то же время председатель правления EMA сравнила использование Sputnik V с русской рулеткой, поскольку данных о ее безопасности слишком мало.
- 17 марта еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Sputnik V - "вероятно, хорошая вакцина" от COVID-19, и ЕС, вероятно, должен помочь России с ее производством. Однако позже он сказал, что вакцина РФ в ЕС "абсолютно не нужна".
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