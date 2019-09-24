Задержание украинцев в Польше: ГБР завело дело на таможенников

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту ненадлежащего выполнения обязанностей сотрудниками львовской таможни. Это, по данным ГБР, привело к вывозу из Украины €650 000 незадекларированных средств, сообщила пресс-служба ведомства.
В ГБР со ссылкой на СМИ сообщили, что в Польше задержаны трое украинцев и хорват, у них изъяли деньги.
"До этого упомянутые лица беспрепятственно прошли таможенный досмотр на украинском пункте пропуска", - отметили в бюро, уточнив, что среди задержанных - бывшая жена главы Нацполиции Сергея Князева.
Дело в отношении украинских таможенников квалифицировали по статье о служебной халатности. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
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