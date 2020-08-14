Задержанный в Беларуси украинец заплатит штраф и вернется домой - МИД
Фамилию украинца, которого должны уже сегодня освободить, в МИД не назвали
Одного из граждан Украины, которые были задержаны в Беларуси во время протестов, освободят - он заплатит штраф и вернется домой Об этом накануне вечером, 13 августа, рассказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире Громадського радiо.
По его словам, договоренности удалось достичь во время контактов на уровне дипломатов.
"Один из задержанных оплатит штраф и сможет снять свои вопросы с белорусскими властями, после чего при содействии нашего дипломатического учреждения будут приняты меры по быстрому транзиту в Украину", — сказал Енин.
Фамилию украинца, которого должны уже сегодня освободить, дипломат не назвал.
Он пояснил, что очень сложно устанавливать место пребывания задержанных, сложно получить возможность для посещения граждан, "всем нашим гражданам мы будем оказывать правовую помощь".
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